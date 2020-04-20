【西甲】巴塞隆拿今夏蘊釀大換血　全隊只有美斯和另外兩人安全

西甲班霸巴塞隆拿吸金能力驚人，不久前才宣布年度收入突破10億歐元，創下球壇新紀錄。 不料新型冠狀病毒Covid-19全球大流行不到兩個月，這支加泰巨人已傳來財困消息，今個夏天要來個球員大平賣止血，陣中只有美斯、門將達史特根和新星法蘭基迪莊三人是「非賣品」。

疫情之下，包括西甲在內的歐洲各大主流聯賽自3月起陸續停擺，3月底巴塞一隊球員已在球會脅逼之下大幅減薪七成。即使會長巴杜姆上月仍堅持，球會「仍然有能力」羅致世上最優秀球員加盟，他承認危機過後球員交易會以一個截然不同的方式進行。

「因為疫情關係，轉會市場上不會有太多資金存在」，故此巴杜姆預計，球壇將出現大量換人交易。巴塞財政狀況近日成為受關注議題，他們收入縱然豐厚，可是財政管理混亂導致財困。

巴塞隆拿蘊釀全隊大換血，全隊只有美斯和另外兩球員「安全」。（Getty Images）

今夏收購目標

巴塞今夏已落實兩宗轉會，包括3000萬歐元羅致布拉加前鋒法蘭斯高查卡奧（Francisco Trincao）以及500萬歐元簽入拉斯彭馬斯中場柏德里（Pedri）。

消息指出，巴塞收購目標還有另一個前鋒，內部仍在討論是否可能將國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）或舊將尼馬（Neymar）其中一人、甚至兩人一起引入。

此外，他們也希望簽入一個右閘球員，一個長遠可接替碧基的中堅，以及一個防守中場。

美斯、C朗拿度和各大球星疫情下做什麼？（按圖進入）

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大換血在即 除三人外全部有機會被放走

ESPN報道指出，巴塞隆拿內部意識到，今夏大換血在即，陣中不少球員將被出售或成為交易籌碼，並聲稱從不同渠道消息均顯示，只有美斯、達史特根和法蘭基迪莊三人一定不會被賣走。

今年7月拿達路馬天尼斯的1.11億歐元「放人條款」將啟動，但巴塞據了解無意付出這個數目。雙方已會面數次，正研究是否可用陣中球員作為交易籌碼來降低銀碼。

尼馬依然是巴塞一大收購目標。一年前巴塞向巴黎聖日耳門（PSG）提出以古天奴、拉傑迪錫、奧士文尼迪比利、烏姆迪迪等球員加錢交換。PSG拒絕全部提案。鑒於尼馬跟PSG合約2022年到期，巴塞希望今個夏天巴黎人會改變想法。

據悉國米對巴塞陣中的維達爾（Arturo Vidal）十分有興趣，而拉傑迪錫、拉芬拿艾簡達拿（Rafinha）、卡利斯艾蘭拿（Carles Alena）亦有機會成為交換拿達路馬天尼斯的籌碼。PSG則希望增加陣中法國本土球員數目，巴塞一隊不乏法國國腳，包括基沙文、奧士文尼迪比利和烏姆迪迪等。

巴塞最理想的情況是同時簽入尼馬與拿達路馬天尼斯，惟未知兩人之中，這支西甲班霸更想得到哪一人。