【足球】法政客稱麥巴比身價跌至3500萬歐元　轉會市場疫情下崩潰

全球各大主流足球聯賽均因新型冠狀病毒Covid-19疫情大流行，自二次大戰以來首度停擺，就連收入達到10億歐元的巴塞隆拿也陷入財困，早前有指轉會市場將陷入崩潰狀態。 法國政客穿鑿附會，揚言法國球星麥巴比（Kylian Mbappe）的身價，將暴跌八成至3500萬至4000萬歐元。

身兼歐洲議會成員的法國政客科恩本尼特（Daniel Cohn-Bendit）在法國《西部報》（Ouest-France）撰寫的專欄宣稱，新冠肺炎疫情帶來的巨大經濟影響尚未為人知，他以效力巴黎聖日耳門的法國球星麥巴比為例，指出他的轉會價值已較一至兩個月前大幅下跌。

他寫道，「明天他的身價不再是2億歐元，最多只值3500萬至4000萬歐元」，還質疑，「誰人將會有能力買入他？」

麥巴比只值3500萬歐元？（Getty Images）

的而且確，球員轉會身價確受疫情影響下跌，但跌幅當然不及科恩本尼特所說嚴重。根據德國足球資訊網站transfer markt數據，麥巴比最近身價由2億歐元下跌一成，最新為1.8億歐元。

英超聯已是全球最富有的足球聯賽，上星期有報道指出，英超20間球會目前共拖欠16億英鎊轉會費，當中約9億英鎊「債主」為英倫以外的球會。分析指，新冠肺炎疫情下，英超球員的身價已貶值達18億英鎊。

即使如此，全球身價最高的麥巴比貶值八成，還是實際上幾乎沒有可能的事情。科恩本尼特說得誇張，相信純粹為吸引大眾注意，推廣他背後的一套理念。他認為現今足球員薪酬過高，需要作出管制，今次疫情正好是體育界一次「自我恢復和修正」的大好機會：「足球界需要作出監管，薪酬上限以外，還要有更多相關措施」，又稱，「不止球員薪酬有必要重新整理，他們來自廣告帶來的肖像權收入也要修正。」

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西班牙《阿斯報》指出，西甲班霸皇家馬德里已計劃好在2021年夏天收購麥巴比，屆時他跟PSG只剩下最後一年合約，轉會費有望稍為折讓。

然而跟這位歐洲球壇最當時得令新巨星扯上關係的球隊，不止皇馬一支球隊。英超球隊利物浦也因為即將更換球衣贊助商，而令同屬Nike贊助的麥巴比，被指有機會轉投紅軍，惟利物浦方面早前已經否認此事。

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