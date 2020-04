曼聯怒漢堅尼自爆：我有試過縮沙　重提1993年歐聯簡東拿遭警扑頭

曼聯名將堅尼近日憶述一段往事,自爆每次「開拖」必定出手的自己亦有「縮沙」的時候。1993年曼聯於歐聯作客加拉塔沙雷,比賽末段簡東拿被逐,離場時被駐守球場的警察推撞,又出警棍打頭,法國「大帝」怒氣難消,回頭就想動干戈,堅尼卻不敢幫手。

曼聯於1993至94年歐聯打入次圈,對土耳其的加拉塔沙雷。雙方首回合激戰90分鐘,以3:3打成平手,由於加拉塔沙雷有作客入球優惠,故「紅魔」次回合作客「地獄球場」壓力更大。惟曼聯次回合一直未能打破缺口,比賽末段更有簡東拿被逐。

堅尼為球場著名惡漢,但亦有「縮沙褪軚」之時。(Getty Images)

簡東拿被趕出場,心情本來就已經一般,回更衣室時更被警察推撞,又有警察用警棍打頭。脾氣暴躁的簡東拿怒氣難消,更想回到場上生事,「紅魔」上下都想盡辦法讓「大帝」冷靜下來,包括堅尼本人。

「簡東拿在更衣室內氣得瘋了一樣,」堅尼接受訪問時說:「他一心就要回到場上,找那向他亂揮警棍的黑警(rouge cops)算賬。簡東拿是個高大強壯的傢伙,當時十分認真的想走出去殺了『那些XX』。」

簡東拿亦是火爆性格,不時於球場上與對方發生衝突。(Getty Images)

堅尼指簡東拿93年歐聯一戰「嬲到想殺人」,但勢孤力弱,只能「退一步海闊天空」。(Getty Images)

「A lot of Turks out there!」

堅尼指那時要領隊費格遜、副領隊傑特及數名球員才可以拉住該名法國射手。堅尼又說:「正常而言,要打交的話,我不會退避,但這次就不了。太多土耳其佬在外面了!」(There were a lot of Turks out there!)費格遜更要球員洗澡時只准兩人入浴室,不讓簡東拿一個人在更衣室內。

「紅魔」當年在土耳其的惡夢,未止於射手被逐及和波出局,離開球場時,加拉塔沙雷的球迷不停向曼聯隊巴投擲硬物,「紅魔」一代中堅布魯士亦曾表示只要玻璃被打穿,自己及隊友的性命隨時不保,可想而知當時情況有多危險。

簡東拿被罰離場,更遇到警暴問題,難怪怒不可遏。(Getty Images)

簡東拿一直未為事件多說一句,直到2017年接受訪問才將事件娓娓道來。他說:「那警察從背後差點就殺了我,但他偷襲之後就消失了。我肯定有片段或相片,但他們省事得跟我說什麼都不見了。」

重提往事,簡東拿依然怒氣衝天:「如果那是警察以外的人,我很可能會有另一種反應。但一名警察?!他消失了,像個弱者一樣不見了。」

