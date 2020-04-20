曼聯怒漢堅尼自爆：我有試過縮沙　重提1993年歐聯簡東拿遭警扑頭

曼聯名將堅尼近日憶述一段往事，自爆每次「開拖」必定出手的自己亦有「縮沙」的時候。1993年曼聯於歐聯作客加拉塔沙雷，比賽末段簡東拿被逐，離場時被駐守球場的警察推撞，又出警棍打頭，法國「大帝」怒氣難消，回頭就想動干戈，堅尼卻不敢幫手。

曼聯於1993至94年歐聯打入次圈，對土耳其的加拉塔沙雷。雙方首回合激戰90分鐘，以3：3打成平手，由於加拉塔沙雷有作客入球優惠，故「紅魔」次回合作客「地獄球場」壓力更大。惟曼聯次回合一直未能打破缺口，比賽末段更有簡東拿被逐。

堅尼為球場著名惡漢，但亦有「縮沙褪軚」之時。（Getty Images）

簡東拿被趕出場，心情本來就已經一般，回更衣室時更被警察推撞，又有警察用警棍打頭。脾氣暴躁的簡東拿怒氣難消，更想回到場上生事，「紅魔」上下都想盡辦法讓「大帝」冷靜下來，包括堅尼本人。

「簡東拿在更衣室內氣得瘋了一樣，」堅尼接受訪問時說：「他一心就要回到場上，找那向他亂揮警棍的黑警（rouge cops）算賬。簡東拿是個高大強壯的傢伙，當時十分認真的想走出去殺了『那些XX』。」

簡東拿亦是火爆性格，不時於球場上與對方發生衝突。（Getty Images）

堅尼指簡東拿93年歐聯一戰「嬲到想殺人」，但勢孤力弱，只能「退一步海闊天空」。（Getty Images）

「A lot of Turks out there!」

堅尼指那時要領隊費格遜、副領隊傑特及數名球員才可以拉住該名法國射手。堅尼又說：「正常而言，要打交的話，我不會退避，但這次就不了。太多土耳其佬在外面了！」（There were a lot of Turks out there!）費格遜更要球員洗澡時只准兩人入浴室，不讓簡東拿一個人在更衣室內。

「紅魔」當年在土耳其的惡夢，未止於射手被逐及和波出局，離開球場時，加拉塔沙雷的球迷不停向曼聯隊巴投擲硬物，「紅魔」一代中堅布魯士亦曾表示只要玻璃被打穿，自己及隊友的性命隨時不保，可想而知當時情況有多危險。

簡東拿被罰離場，更遇到警暴問題，難怪怒不可遏。（Getty Images）

簡東拿一直未為事件多說一句，直到2017年接受訪問才將事件娓娓道來。他說：「那警察從背後差點就殺了我，但他偷襲之後就消失了。我肯定有片段或相片，但他們省事得跟我說什麼都不見了。」

重提往事，簡東拿依然怒氣衝天：「如果那是警察以外的人，我很可能會有另一種反應。但一名警察？！他消失了，像個弱者一樣不見了。」

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