【英超】曼城後衛投得奧運銅牌拳手戰衣　完璧歸趙感動人心

體育賽事受疫情影響而癱瘓，不少運動員出錢出力，支援抗疫戰線英雄——醫護人員。 曼城法國中場拿樸迪（Aymeric LAPORTE）響應法國體育界拍賣籌款，不僅為給醫護送上心意，更令物主保留思念。他以5000歐元認投一套拳擊手裝備，中標後立即歸還給物主一家，皆因這位物主已經離開人世5年了。

法國國家手球隊門將、2015年世界盃成員杜姆連（Cyril Dumoulin）3月發起拍賣籌款，捐款予一個基金以幫助國內醫護人員。已故拳手華斯天（Alexis Vastine）的父親，捐出兒子參加2012年倫敦奧運時穿著的一套練習外套和長褲。杜姆連形容這份厚意「難以置信，華斯天的父親慷慨大方」、「感動落淚」。

拿樸迪一個善舉，帶出兩份感動。（Getty Images）

C'est gentil merci surtout à toi pour ton action face au virus et ces enchères qui aident ceux qui en ont le plus besoin 👍🏻 à bientôt https://t.co/9s1DUak55z — Aymeric Laporte (@Laporte) April 19, 2020

感動不止於此，拿樸迪鼎力支持，用5000元投得華斯天的遺物後「一無所得」。他除捐出金錢外，了把套裝亦送回華斯天一家。杜姆連在Twitter上重貼華斯天父親捐出套裝的短片，表揚拿樸迪的善舉：「他希望把這套衣服留給華斯天的父親，你的才能跟心意，都十分出色。」拿樸迪引用杜姆連的貼文：「非常感謝你對抗病毒的行動，發起拍賣幫助他們。」

華斯天在北京奧運奪得銅牌。（Getty Images）

這一身戰衣，對華斯天一家意義重大，是已故愛兒最後一次出戰奧運的戰衣。華斯天是拳擊世界青年冠軍，在2008年北京奧運拳擊輕沉量級（Light welterweight）奪得銅牌。外界認為他未能躋身決賽，皆因準決賽遭受不公平判決，未料4年後倫敦奧運轉戰沉量級，在八強戰再次遇上不公，在相同點數下落敗。

華斯天正值盛年，本應還有機會再戰奧運，可惜不幸遇上意外離世。（Getty Images）

華斯天（左）在倫敦奧運八強戰，敗得不值。這是他在奧運的最後一役。（Getty Images）

華倫天意欲在2016年里約奧運一雪前恥，詎料天意弄人。2015年3月，28歲的華斯天參加法國一家電視台一個真人騷節目，在阿根廷乘坐直升機時與另一直升機相撞，共10人罹難，包括華斯天及倫奧女子400米自由泳金牌得主穆菲（Camille Muffat）。

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