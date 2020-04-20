【足球熱話】朗拿甸奴酒店軟禁如何渡日？　經理爆特別要求

朗拿甸奴於巴拉圭監禁32日後，現時仍在一間4星級酒店軟禁。被困在酒店內，「細哨」如何渡日？酒店經理近日透露這名巴西足球巨星的一個十分「細哨」的特別要求。

「細哨」因為使用假護照入境，被巴拉圭有關當局拘禁，於監獄渡過32日後，終以160萬美元保釋，但在候審期間被軟禁於巴拉圭首都亞松森一間4星級酒店。

雖說是軟禁，但這名曾奪2002年世界盃的球王，住的是總統套房，房內設有按摩浴缸、露台、廚房、咖啡機、King size天篷睡床，連高清大電視也有兩部，其中一台足有55吋之大，認真「巴閉」，更可盡情享用客房服務。細哨在酒店「服刑」期間，有指甚至可到酒店的天台泳池，飽覽亞松森市內景色。

細哨入住的總統套房有幾豪華？（按圖放大）

雖然房間豪華，但朗拿甸奴每日都困於房間之中，仍要尋找生活樂趣。為了渡過不知何時才會終結的軟禁，「細哨」向酒店經理提出一個十分「細哨」的要求：一個足球及踢波的地方。

酒店經理Emilio Yegros亦答應了巴西一代球王的要求，讓他在一個30米X15米的大廳踢波，更讚朗拿甸奴性格爽朗：「朗拿甸奴不會發脾氣，對話時不時都會開玩笑。他看來是個好人，經常都保持笑容，他哥哥亦一樣。他第一天到酒店時明顯緊張，但心情慢慢好起來。」

朗拿甸奴雖然被軟禁，但據指心情不錯。（路透社）

細哨熱愛足球，軟禁期間依然想踢波。（Getty Images）

現時新冠肺炎肆虐全球，酒店部分設施需要關閉，但「細哨」仍可於露台欣賞阿松森市的景色，現在又有足球為伴，相信日子一點都不苦悶。事實上，朗拿甸奴於監禁期間，就參加過監獄內的小型足球賽，更在決賽攻入5球及貢獻6次助攻，助球隊勇奪冠軍，平日又會與其他囚犯一起踢球、飲酒耍樂。

暫時假護照案件仍在調查當中，未知何時才正式開審，故「細哨」的軟禁期何時完結、完結後能否返巴西仍不得而知。

酒店經理指細哨笑容滿面，不時都會開玩笑。（Getty Images）

細哨超過一個月的獄中生活（按圖放大）