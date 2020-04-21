【英超】阿仙奴與一隊職球員達成協議　減薪12.5%為期一年　

熱刺早前受各界壓力下，宣布撤回英國政府的補貼申請，高層更為普通員工減薪。 熱刺的北倫敦鄰居阿仙奴宣布，與一隊球員及教練等達成共識，在今月起將減薪12.5%，與球隊共度時艱。不過，英國的《每日鏡報》透露兵工廠有3名球員不接受減薪方案，其中一名就是隊中最高薪的奧斯爾。

全球球壇因新冠肺炎影響下，包括「Big 6」在內的不少英超球會同樣面對財政壓力，利物浦及熱刺早前宣布申請英國政府的資助，但在各方壓力下，兩隊亦收回成命。

熱刺受球迷壓力撤回補貼申請 高層減薪保普通員工飯碗

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阿仙奴在官方網站公布與一隊的教練團隊及球員達成協議，在本月起至明年3月自願性減薪12.5%，減輕兵工廠的財政壓力，而倘若球隊在聯賽取得佳績，英國傳媒透露，阿仙奴在今季或下季取得歐聯資格，會方將向球員發放減薪的全數12.5%及10萬鎊以作鼓勵；若取得歐霸資格，便將向球員支付7.5%的薪金。

雖然阿仙奴公布一隊成員的自願減薪計劃，但根據英國《每日鏡報》了解，兵工廠隊中有三人拒絕接受減薪，全隊周薪達35萬鎊的奧斯爾正是其中一人。

奧斯爾的經理人Erkut Sogut回應事件時，認為減薪是不合理的方案，「球季或在任何時間重開，當賽季恢復時球隊便可以得到贊助及轉播費，我認為球隊真正的財政困難在3個月或半年後，所以我認為延遲發薪是一個可行方案，但減薪是十分不合理，因為難保球隊在未來數月同樣獲得盈利。」