踢爆鑽石公主號亂況英雄　岩田健太郎：明年無可能辦東京奧運

2020東京奧運順延一年至2021年7月上演，近日多位醫學專家分別對明年能否夏天舉行奧運會表示懷疑，神戶大學醫學教授岩田健太郎更斷言，明年一定不可能舉行奧運會。

東京奧運因應新型冠狀病毒肺炎Covid-19全球大流行，由原定2020年7月押後一年至2021年7月舉行，日本傳染病專家岩田健太郎卻對奧運明年上演的機會感到「非常悲觀」。

「老實跟你說，我不認為奧運會能夠在明年舉行，無論是全年的任何時間。」這位神戶大學傳染病學教授稱，「到明年夏天，日本或許已經能夠控制疫情，我也希望如此，但我不認為地球上每一個地方也能做到。因此我對明年夏天舉行奧運會的機會感到非常悲觀。」

曾登上鑽石公主號令港人熟悉的神戶大學教授岩田健太郎。（網上圖片）

岩田健太郎教授不是首位質疑東京奧運未必能在明年舉行的醫學專家，早前另一學者已表明，疫苗將會是關鍵，指出明年之內如未能製造出新型冠狀病毒疫苗，奧運或無法舉行。多位病毒學家和醫學專家也有類似論點。

岩田建議，大會可考慮閉門作賽，不設觀眾入場，或索性改變玩法，限制參賽人數。不過國際奧委會（IOC）並未有任何改變奧運會規模和型式的計劃。

IOC回覆美國有線新聞網絡（CNN）的聲明僅指出，「我們會跟隨世界衛生組織（WHO）因應目前新型冠狀病毒Covid-19爆發對大型集會的風險管理和紓援措施。」

「我們將會繼續一向原則，只會在對所有參與者安全的環境下組織奧運會。未來我們也將致力遵守這項原則。」

延伸閱讀：

日本醫生警告醫療系統瀕崩潰 專家：沒有疫苗2021東京奧運不現實

多災多難的東京奧運（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

香港人對岩田健太郎不會感到陌生。2020年2月1日一名曾乘搭鑽石公主號郵輪的80歲長者，回香港後確診患上新型冠狀病毒（Covid-19）肺炎。事件爆發後，鑽石公主號從2月4日起停泊橫濱港大黑碼頭，全船乘客和工作人員需要隔離14日。



當時正是岩田健太郎以專家身份冒險登上鑽石公主號，將拍片船上混亂的內部情況公諸於世，才令世人驚覺日本的防疫工作竟然如此粗疏。