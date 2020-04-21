【英超】首辦電競賽利物浦曼城球星親自上陣　次日賽事上演雙紅會

英超回來了，只不過是英超電競邀請賽（ePremier League Invitational Tournament），20支英超球隊將在今日（21日）起一連5日在虛擬世界一較高下，而在次日賽事更會上演曼聯對利物浦的「雙紅會」大戰！

英超一直未有確定復賽日子，所以英超賽會決定舉辦首屆電競邀請賽， 20支英超球隊將以《FIFA 20》一決高下。

當中18支球隊派出球員親身上陣，當中包括曼城翼鋒史達寧、利物浦右閘阿歷山大阿諾特及水晶宮鋒將韋費特沙夏等球星，而阿仙奴及曼聯則未有派員出戰，分別找來兩名歌手球迷出戰。

英超20支球隊將在今晚起舉行英超電競挑戰賽。（Twitter截圖）

20支英超球隊的電競代表（按圖放大）

+ 16 + 15 + 14

20支球隊將上演單循環淘汰賽，經過抽籤後，其中8支球隊包括阿仙奴在內，欠運需要多打一圈，爭奪打入16強的席位。連續5日的賽事決出誰是電競界的「英超冠軍」，賽事的獎金將捐往早前由英超球員成立的「#PlayersTogether」抗疫基金。

電競賽事當然可以在網上欣賞直播，今日晚上7點（英國時間中午12點）起在英超的不同社交平台串流賽事，而揭幕戰將由阿士東維拉代表麥甘尼（John McGinn）與白禮頓的馬奧比（Neal Maupay）碰頭。

明天上演的16強更是大戰連場，先有曼城的史達寧與水晶宮的韋費特沙夏打頭陣，及後更有由阿歷山大阿諾特鬥星級球迷歌手Tom Grennan的「雙紅會」。英超電競邀請賽將於周六（25日）上演4強及決賽，決出冠軍誰屬。

史達寧與韋費特沙夏將在明天的16強，在虛擬世界交手。（資料圖片／Getty Images）

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