【英超】利物浦的大冧把球星　揭阿歷山大阿諾特選用66號之謎

巴洛迪利、利沙拉素、AC米蘭時期的朗拿甸奴，球壇不乏大冧把球星。利物浦的阿歷山大阿諮特為英超近年大冧把球星之一，由青訓起一直都用66號，為何上到一隊仍不改號碼呢？

阿諾特2016年升上一隊，如今已是利物浦的右閘不二之選，上季更助「紅軍」奪得歐聯冠軍。利物浦現時於英超排第一，只需贏多兩場就可以30年來首次奪得頂級聯賽冠軍。雖然這名21歲守將的防守能力仍有待改進，但其助攻能力實是世界一流。

阿諾特由青訓時已身披66號。（Getty Images）

去季聯賽出場29次，交出12助攻，讓阿諾特成為了英超單季最多助攻的守將，更於健力士世界記錄大全中留名，表現好得就連巴西一代右閘卡富這位大前輩，指這名利物浦右閘有能力贏得金球獎。

阿諾特去季英超12次助攻令他於健力士紀錄大全留名。（網上圖片）

阿諮特助攻力於當今球壇數一數二。（Getty Images）

不少球員升上一隊都會放棄原有的「大冧把」，但阿諾特一直都用青訓時選擇的66號，不改用其他號碼，原因是什麼呢？利物浦的運動用品管理人Lee Radcliffe日前於官方網站訪問時透露：「當任何年青球員加入利物浦青訓時，我們都會盡量給他們大號碼，不希望他們得到一個較小的球衣號碼，就覺得自己會一步登天。」

雖已是必然正選，但阿諾特仍是用66號。（Getty Images）

Radcliffe表示讓學員得到較大的數字，會使他們明白自己只是「初來報到」，通往一隊的道路仍十分漫長，故看到阿諾特身披66號捧起歐聯獎盃時，有種難以形容的感覺，但為了這名年青的英格蘭國腳感到十分高興。

「阿諾特能待在一隊就已經很高興，明顯不知道其實自己球技有多好，他從未作出任何要求，」Radcliffe續道：「他就是這樣的隨遇而安，心想『這數字就好了，我會繼續用這號碼』，未必會知道這66號已於球壇成為了一個標誌了。」

奇特冧把球星（按圖放大）

球壇有不少奇特號碼球星，巴洛迪利就相信45號會為他帶來好運。（Getty Images）

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球壇奇特號碼各有原因

球壇奇特號碼一直都不是新解事，阿諾特用66號的原因可能是最平凡的一個。雖然多數特別數字都出現於球會比賽，但國際賽亦曾出現奇特號碼，而且更是3位數。澳洲國腳湯馬士奧亞於2010年亞洲盃外圍賽，本想用11號，但已有隊友選了這個數字，而亞洲足協又規定球員在外圍賽只可用同一個號碼，故想出「11二次方=121」這個奇怪想法。

利物浦球員抗疫有乜做（按圖放大）