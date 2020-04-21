【英超】曼聯名宿史高斯生涯最佳入球　關鍵在「散步帝」美斯

曼聯名宿史高斯（Paul Scholes）生涯中立下不少汗馬功勞，遠射技術出色，最精彩亦最重要一腳當數2008年歐聯準決賽射破巴塞隆拿的入球。 這位「紅魔」名宿近日接受曼聯頻道訪問，談及經典入球時難掩尷尬，原來射出世界波只因「錯有錯着」。

史高斯這位「One club man」為曼聯上陣499場，射入107球。2008年歐聯準決賽對巴塞隆拿，首回合兩無紀錄，次回合由曼聯主場。上半場14分鐘，巴塞球員逼甩C朗拿度之後解圍失誤。史高斯把握回防的美斯不夠警覺，後上搶先截得皮球，無人看管下在娥眉月頂起腳。

史高斯最佳一腳，美斯當時仍穿19號球衣。（Getty Images）

史高斯助曼聯奪得08年歐聯：

+ 4 + 3 + 2

這個入球多年來為曼迷津津樂道，史高斯近日在曼聯電台與現任「10號仔」拉舒福特談及彼此的金球。史高斯回憶這一球，不諱言「撻Q」：「我覺得食唔應，片咗。」

⏪ Manchester United v Barcelona: A spectacular strike by Paul Scholes in 2008! #UCLdraw pic.twitter.com/rGlCHBWDhf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2019

重溫影片，皮球滾向史高斯右邊，他起腳時好像「食唔應」，卻射出「腳趾尾拉篩」，皮球直飛右上角，巴塞門將域陀華迪斯毫無機會撲救。史高斯這一腳令曼聯領先，結果守住1：0勝果，殺入決賽，最後憑互射12碼氣走車路士，奪得球隊至今最後一次歐聯。

不過，曼聯頻道曾挑選出史高斯生涯最佳10個入球，巴塞這一腳只排第二。頻道認為他在06-07年英超賽季作客阿士東維拉的入球，才是史高斯最漂亮的入球。他離門25碼，眼見對手頂走皮球，從「九樓咁高」墜下，球不著地立即窩利抽射，彈中楣底入網。

這一球，史高斯沒有「拉弓」，皮球就如炮彈直飛楣底彈入。（Getty Images）

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