體院抗疫新安排　容許運動員周末每日外出4小時

香港體育學院上月起「封城」，期間所有運動員及教練不得進出。 新冠肺炎疫情在港有舒緩跡象，體院今日（21日）公布放寬有關安排，容許運動員在周末有限度外出。

體院因應新冠肺炎疫情，早前在香港空手道隊3名運動員確診後宣布「封城」，入住體院宿舍的全職運動員和教練雖可繼續訓練，惟期間不能離開體院，餐廳亦只為運動員及教練提供服務。

而有鑑於本港疫情有所緩和，每日新增確診個案回落至單位數字水平，體院今日公布最新安排。他們稱在確保體院安全、運動員和員工健康的前提下，並平衡防疫及訓練需要後，會延長特別集訓安排至5月7日。

本港近期連日新增確診個案持續維持在單位數，體院宣布放寬封院令。（資料圖片）

體院指早前已入住體院的全職或正備戰奧運及殘奧運的運動員，可繼續在體院進行訓練。惟其他全職運動員則透過體院安排進行病毒測試後，若結果呈陰性反應，也可於4月22日起返回體院入住並進行訓練。

當局同時放寬「封城」安排，容許全職或正備戰奥運及殘奥的運動員由今周六（23日）起，在得到總教練批准下，可於周六及周日的早上9時至晚上6時外出探望家人及處理私人事務。

不過體院列明有關外出安排，每位運動員每日只限1次，且每次上限4小時，而運動員外出時亦必需做足個人防疫措施，並遵守政府的疫情指示，包括限聚令。至於體院餐廳則只為運動員提供堂座膳食服務，直至另行通知。

已確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：

空手道隊男將李振豪在上月成為精英運動員中首名染疫運動員，至今仍未出院，但其隊友女將曾綺婷在留院近1個月後，經已康復出院。（李振豪Facebook專頁）