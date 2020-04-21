【英超】錫菲聯領隊減薪170萬英鎊　球員不滿私論細節別有用心

英超受新冠肺炎影響，至今仍處於停擺階段，復賽無期使得不少球隊收入大受影響，球員及教練都要減薪與球會共渡時艱。 錫菲聯亦不例外，領隊韋達及球會高層都同意減薪半年，與球會同步抗疫。 雖然球員同意減薪，但卻因韋達私議減人工細節不滿，認為他與球會另有意圖。

韋達與球會CEO Stephen Bettis近日宣布為了助球會渡過新冠肺炎這個難關，將會暫緩收取部分薪金半年及相關獎金。雖然錫菲聯未有透露減薪可讓球會暫時省下多少錢，但就表明多得他們減薪，球會可不用裁員，職員亦可以得到100%薪金，英國傳媒指韋達減薪達170萬英鎊。

韋達減薪望幫錫菲聯走過新冠肺炎難關。（Getty Images）

韋達減薪等同向球員施壓？

在英媒爆料指阿仙奴提出減薪，陣中包括奧斯爾3名球員拒絕的同一日，錫菲聯球員質疑減薪10%對這間平均周薪20000英鎊的球會有多大幫助。對於韋達接受減薪，球員亦有微言。英國傳媒指他們不滿韋達未與球員商量過，就私自跟錫菲聯管理層討論減薪細節，而且這麼快就同意，似乎有意圖與球會聯手向球員施壓，迫他們同意相同的減薪方案。

錫菲聯球員並非反對減薪，但認為球會需要與球員詳談細節。（Getty Images）

錫菲聯球員不滿韋達減薪實際是向球員施壓，跟從相同條件減薪。（Getty Images）

今季升上英超表現出色的錫菲聯眾將，並非拒絕減薪，事實上他們亦樂於助球會一臂之力，但認為球會需提高財政透明度，並希望知道停賽到何時方止以及將會帶來的財政影響，才能夠決定合適的減薪方案。

英國傳媒指出，不少英超球球員如韋斯咸、修咸頓，都已經同意暫緩收取部分薪金，又指英格蘭聯賽會現正研究減薪方案，包括限制球會減薪後的支出，直到球員被扣起的薪水都悉數償還。

英超球會疫境見真情（按圖放大）