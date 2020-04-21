【美女郊遊遊】登西貢吊鐘洲賞金魚擺尾　陳欣妍挑戰飛索崩潰痛哭

陳欣妍（Shirley C）及沈殷怡（Shirley S）在ViuTV行山節目《美女郊遊遊》第7集搭船出海，到西貢海島吊鐘洲，看「金魚擺尾」的石景。之後，她們到東龍洲挑戰飛索，陳欣妍穿好安全裝備，在崖邊驚到哭起來，連鼻涕都流下來，最終她敢不敢踏出那一步？

她們今集由西貢碼頭出發，乘快艇出海，探訪西貢海群島，先到雞洲，再到又名晨曦島的伙頭墳洲，然後去到橫洲，觀賞「海上宮殿」的石景。遠觀幾個島後，她們到吊鐘洲登陸，去看著名石景「金魚擺尾」。

陳欣妍及沈殷怡這一集由西貢碼頭搭船出發！（ViuTV截圖）

她們今集會跳島，搭船觀賞多個西貢島嶼。（ViuTV截圖）

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兩位Shirley要行上一個山頭，但沿路幾崎嶇，沒有正規山徑，有些位置需要手腳並用。途中，陳欣妍覺得自己上身的衣服太熱，就在山上換衫，跟導演交換了一件行山恤衫。辛辛苦苦上到山頭，行到崖邊，她們終於見到「金魚擺尾」。沈殷怡第一眼見到，都忍不住「嘩」了一聲，以10分為滿分的話，她給8分，但陳欣妍就覺得不像金魚，只給3分。

在下半集，她們搭船到東龍洲，挑戰飛索，從懸崖的一邊滑到另一邊。沈殷怡沒有問題，首先上陣，滑到中段，她還夠膽停下來，望向鏡頭，之後再滑到終點。然而，陳欣妍有畏高，十分害怕，更被拍到講出一句「寧願食屎都唔玩」。

之後，她們去到東龍洲玩飛索。（ViuTV截圖）

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陳欣妍上了安全裝備，在崖邊掙扎了很長時間，期間哭起來，口水鼻涕長流，最終她沒有玩到飛索，改由團隊好友何啟華上陣，穿上陳欣妍的外套，滑到另一邊！陳欣妍事後覺得抱歉，因為她未能造到攝製隊的期望，未能挑戰自己。