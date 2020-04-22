紐卡素班主Mike Ashley早前同意，以3億英超賣盤予以沙特阿拉伯王室為首的財團，正當以為一切順利之際，卡塔爾直播媒體beIN Sports出手阻撓，去信英超賽會要求阻止完成交易。beIN今次干預或許跟卡塔爾及沙特近年的政治紛爭有關。

沙特王室的投資基金與數名英國商人聯手，出資3億英鎊收購紐卡素，「孤寒班主」Mike Ashley亦已同意出售，已將文件交出審理，預計6月前就會完成。正當「喜鵲」球迷都為終可擺脫Ashley之際，卻突然殺出「程咬金」beIN Sports，令到賣盤一事添變數。

沙特的投資基金幕後主腦正是王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），這名34歲王子近年掌握這中東王國的實權，爭議不少，當中包括暗殺記者，使得國際特赦組織對今次收購頗有微言，希望英超賽會及紐卡素高層正視穆罕默德對異見人士的不人道行為。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德欲收購紐卡素。（Getty Images）

除了國際特赦組織外，英國傳媒指beIN去信英超賽會，要求停止紐卡素賣盤一事，指沙特政府支持一個電視台盜播英超，有損聯賽及beIN利益及形象，又指若「喜鵲」成功轉手，「非法轉播對聯賽的影響將會變得更深遠」。

事實上，英超與其他數個組織及多國足總，都曾呼籲沙特政府的衛星經營公司Arabsat，停止向beoutQ提非法直播的渠道。beoutQ早於2017年就已經開始盜播多項運動賽事，就算多國出手阻止，至今仍進行非法直播。英超去年嘗試在沙特起訴beoutQ，但該中東王國9間律師行不是拒絕接生意，就是突然解約。

紐卡素交易已進入最後階段。（Getty Images）

紐卡素球迷只望現時班主Mike Ashley盡快下台。（Getty Images）

beIN的CEO Yousef Al-Obaidly於信中指明，賣盤對英超一眾球會的形象有一定損害，又指若沙特王儲的收購「嚴重傷害」英超的收入，威脅萬一交易成功，就會停播英超。他又要求英超賽會調查紐卡素新班主團，「徹查沙特阿拉伯在beoutQ開台、宣傳及營運中是否擔當主導角色」。

網民惡搞紐卡素《一球成名》豪華陣容：

+ 7 + 6 + 5

beIN Sports話事人Nasser Al-Khelaifi亦是法甲班霸PSG主席，亦是卡塔爾無任所大臣。（Getty Images）

beIN信中理由雖與自身利益有關，但背後或有政治動機。beIN話事人兼法甲球隊巴黎聖日耳門主席Nasser Al-Khelaifi，雖為商人，但與卡國政府關係密切，2013年更被任命為無任所大臣（Minister without Porfolio）。卡塔爾與沙特關係緊張，今次借故打壓沙特王室，阻止他們於體育擴展版圖。

卡塔爾及沙特阿拉伯2017年爆發政治紛爭，沙特指卡塔爾支持伊朗及支援恐怖份子，兩國斷交爆發「卡塔爾外交危機」，卡塔爾購買俄羅斯製防空系統時，更威脅會採取軍事行動。雙方關係一直緊張，2019年海灣盃於卡塔爾舉行，沙特本來杯葛，但最後宣布參賽，被視為兩國對立的休止符。

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