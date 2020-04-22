【西甲】巴塞隆拿出售魯營冠名權籌款　歐洲最大球場63年從未賣名

巴塞隆拿主場魯營1957年建成，63年來未曾有冠名贊助，不過很快就會成為歷史。 這支西甲班霸周三（22日）宣布，出售魯營冠名權一年，收益全數作慈善用途，為抗疫出一分力。

巴塞隆拿於官方聲明表示：「我們想作出一個全球性呼籲，魯營將會首次有機構冠名，巴塞不會扣起收益，將會捐給所有人。在這個緊急時間，我們認為必須盡快作出應對，為抗疫拿出了我們的『家傳之寶』。」魯營於1954年動工，3年後建成，期間於1982年擴建，1995年、2008年曾進行翻新，可容納99354人，為歐洲可容納最多人的球場，全球第2大的足球場。

巴塞隆拿直到2006年才有心口贊助，現時贊助商為樂天。（Getty Images）

事實上，巴塞隆拿會方已計劃2023至24年球季起，以3億歐元出售魯營的25名冠名權，將用作翻新球場及其他設施之用，但「魯營」二字不會就此消失，將會與贊助商的名字並存。巴塞隆拿的慈善基金將會管理今次出售冠名權所得的善款，他們於西班牙及全球58個國家都有計劃，主要幫助邊緣青少年及難民。

巴塞隆拿1899年創會，多年來都沒有心口贊助，直到2006年為慈善讓聯合國兒童基金（UNICEF）印在球衣上，2011年正式有商業贊助，當時贊助商為卡塔爾基金，現時贊助為日本財團樂天。

【歐洲著名無冠名球場】（按圖放大）

【歐洲著名無冠名球場】魯營（Camp Nou/西甲巴塞隆拿）建成年分：1957年（Getty Images）

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巴塞隆拿希望盡快與有關機構達成協議，如情況許可，之後會在10月的會員大會交給14萬名巴塞會員公投決定。於中國武漢爆發的新冠肺炎現時影響全球，西班牙為歐洲疫情最嚴重國家，已有逾20000宗死亡個案，巴塞隆拿及周邊地區為疫情嚴重的地區之一。

巴塞隆拿為抗疫，拿出「家傳之寶」作慈善用途。（Getty Images）

西甲受疫情影響處於停擺，多間球會都大受影響，巴塞亦不例外，球員早前宣布減薪助球會走過難關，巴塞亦表明不會裁員式或要非運動員職員停薪，今次出售冠名權亦不會留作解決財困之用。

英超球會疫境見真情（按圖放大）