【桌球】黑旋風希堅斯瘋狂一生　打人酗酒嗜賭　臨終仍緊握球棒

推球證、酗酒、嗜賭，更曾與女朋友吵架被插三刀，北愛桌球名將「黑旋風」希堅斯（Alex "Hurricane" Higgins）的人生就如他的綽號一樣，狂風掃落葉似的。 雖然場內場外都問題多多，但這位我行我素的桌球狂人是讓桌球於70、80年代變得更受歡迎的原因之一，就算臨死前仍緊握球棒，落場獻技。

希堅斯1949年於北愛爾蘭貝爾法斯特出生，11歲開始打桌球，3年後到英格蘭希望成為一名騎師，可惜因為體重問題，被告知不可能於職業比賽有作為，1969年回到家鄉，當年打出人生首棒147，更曾贏過北愛業餘桌球賽冠軍。

希堅斯首次參加世界賽就奪標。（Getty Images）

一生從未登上一哥寶座

未能成為騎師，反而造就了一代桌球「神人」，這名北愛球手22歲轉打職業賽，1972年首次參加世界桌球賽就奪得冠軍，當年比賽局數比現時更多，8強61局31勝制，之後4強加到73局，希堅斯在決賽以37：32擊敗史賓沙（John Spencer），可見其韌力驚人。

希堅斯球風華麗，更會大幅度地擺動身體，加上出手極快，讓他得到了「Hurricane」（颶風）的綽號。不過，這種獨特的打法大大影響其穩定性，故他一等就等了10年，才再次捧起世界冠軍獎盃。希堅斯雖為桌球界的名將，但一直與世界第一無緣，本來他有望於1982至83年有機會成為世界排名第一，但因為紀律問題被扣分，使他無緣「一哥」稱號。

希堅斯職業生涯精華

希堅斯曾因與女友Holly Haise吵架，被後者插了3刀。（網上圖片）

桌球壇最多爭議人物

桌球被視為紳士運動，球員穿上西裝、打領呔作賽，但希堅斯絕非一名「謙謙君子」。在他的年代，球員在比賽時抽煙飲酒是平常事，希堅斯亦是煙酒不離手，但其火爆性格卻鬧出不少爭議。雖然球員今時今日仍會與球證爭執，但只限於「口同鼻拗」，但「黑旋風」更會出手。他於1986年的英國錦標賽被要求藥檢時，用頭頂賽會職員，最後被罰12000鎊及禁止參加其後5項賽事，最後法庭判他襲擊罪成被罰250鎊。

不過，希堅斯未有學乖，1990年世界賽與賽事的公關職員起爭執，在開始記者會宣布退休前出拳打人，並在記者會上侮辱傳媒一番才走人。希堅斯跟同期球手亦有不咬弦的時候，如著名北愛球手泰萊（Dennis Taylor），兩人於桌球世界盃代表北愛參賽，卻在比賽鬧交，希堅斯更恐嚇要射死泰萊，最後被禁止參加1990至91年球季7任何比賽。

希堅斯煙酒不離手。（Getty Images）

希堅斯打法獨特，可謂前無古人後無來者。（Getty Images）

場外的希堅斯亦是一生過着如過山車一樣的生活。當他贏得1972年世界賽冠軍時，他曾透露自己沒有住所，只能於布力般一個待拆地區的空屋逗留，更曾在一周內連續5次「搬屋」，當屋舍被拆就搬到另一間待拆住宅。

希堅斯酗酒問題惡名昭彰，同時亦是一名賭徒，1989年曾為了不讓女朋友知道他外出去賭場，偷偷爬窗離家，卻失足跌倒，數處骨折，卻仍在之後舉行的愛爾蘭職業錦標賽（邀請賽）。曾經歷兩次婚姻的「黑旋風」1997年與當時女友Holly Haise爭執，曾被後者插了3刀，在這傳奇的人生留下了疤痕。

希堅斯絕非常人可理解，可以為昏迷中的小球迷錄音送上祝福，又在小朋友醒過來後為他表演球技，但又可以出手毆打少年。

是壞人？是好人？其人生如狂草一樣凌亂，實在難以在正邪之間定下界線。

希堅斯臨終前最後一戰，飽受病魔折磨仍堅持落場。（Getty Images）

不過，只有拿起球棒時，我們才見到真正的希堅斯。他不穩定，但華麗球風使球迷風得如癡如醉，亦使得桌球於70、80年代變得更受歡迎。他冒險躁進，積極進攻讓他失去不少冠軍，令他得到的評價兩極，一代名將戴維斯（Steve Davis）曾讚他是「桌球界一個真正的天才」，亦有霍爾（Willie Thorne）指他「名過於實」。

是神人？是庸將？各花入各眼，但肯定他對桌球的愛是真材實料。

每日抽80根煙，酒杯不離手，希堅斯身體很快就支持不住。他於1994、96年兩度開刀切除口中的癌症組織，98年證實患上喉嚨癌，當年開刀治療過後到死前都只能輕聲說話。多年來過着紙醉金迷的生活，一度身家超過400萬英鎊的希堅斯，在晚年只能靠每周200英鎊的殘疾人士津貼過活。

雖然長年受病魔折磨，但希堅斯2010年去世前數周，依然堅持出席Snooker Legends的活動，更與禾高（John Virgo）打了生命最後一場波。61歲的希堅斯當時已是站也站不穩，仍然堅持作賽，更會因為打得不好發脾氣。

比賽輸了，但希堅斯卻堅持自己的路。離去多時，一切都如泰萊所說：「我跟他的關係有高有低，但當時與他的爭執都不過是茶杯中的風波而已。」

希堅斯人生最後一戰

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