【美女郊遊遊】夜探鎖羅盤嚇到尖叫　翌日沙田行山「吸收陽氣」

ViuTV行山節目《美女郊遊遊》第8集，兩位美女主持陳欣妍（Shirley C）及沈殷怡（Shirley S）搭船到荔枝窩，之後行夜山，夜探鎖羅盤。團隊好友何啟華（Dee）及導演串通，用一個指南針嚇得兩位女主持花容失色！上半集夜探廢村後，在下半集，她們就改到另一地方「吸收陽氣」。

陳欣妍及沈殷怡與攝製隊早上到馬料水碼頭，乘船往荔枝窩，途中船經黃竹角咀，遠望著名地質景點鬼手岩。到荔枝窩後，她們參觀客家村落，活動十分輕鬆，但好戲在後頭。

陳欣妍及沈殷怡由馬料水碼頭搭船去荔枝窩。（ViuTV截圖）

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入夜後，她們向北行，走進鎖羅盤村。何啟華一邊行，一邊講都市傳說，他表示指南針會在鎖羅盤失靈，故而得名。之後，何啟華獨自走進一間廢屋，出來之後與兩位Shirley對一對指南針，他們發現何啟華的指南針失靈了！

難道這個傳說是真的？兩位Shirley都覺得那間屋有古怪。不過，這是導演及何啟華的把戲，他們問山藝教練Sunny借用一個磁化了的指南針，當何啟華從廢屋出來後，就拿出那個失靈的磁化指南針，營造指南針突然壞了的效果。

她們及何啟華一起夜探鎖羅盤。（ViuTV截圖）

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除了指南針外，兩位Shirley覺得廢屋上的揮春十分新淨，很有古怪，沿路自己嚇自己，但後來山藝教練Sunny解釋，鎖羅盤已成郊遊景點，村民間中會到村修葺。

在節目的尾段，陳欣妍及沈殷怡在翌日行另一座山，去看一個充滿陽氣的地方。導演神神秘秘，沒有透露地點，兩位美女主持就估是個武林勝地，很多強壯的男人在練武。最後，她們去的地方是沙田女婆山，那個有陽氣的景點是陽元石。

嚇了一晚之後，她們翌日去沙田行山，由梅子林出發，去一個地方吸收陽氣。（ViuTV截圖）