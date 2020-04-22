【英超】卡利奧斯求FIFA助追討欠薪被指搞事　傳利物浦來季再借出

利物浦2018年夏天收購巴西門將艾利臣比加，卡利奧斯「冇得留低」，外借到土耳其的比錫達斯。在土耳其表現曾一度有起色，但好景不常，表現再次回落，比錫達斯更拖糧，卡利奧斯要求國際足協（FIFA）幫忙追討欠薪。 肯定不會再留在這支土超球隊，德國門將回到利物浦似乎亦是不可能，有傳「紅軍」不會留人，已同意將他外借到狼隊。

門將卡利奧斯2018年歐聯決賽連番犯低級錯誤，「紅軍」同年7月以天價6700萬英鎊收購艾利臣，卡利奧斯「燉冬菇」成為後備門將，但8月就被借到比錫達斯，為期兩年。卡利奧斯於土超首季有不錯表現，似乎有翻生跡象，但好景不常，之後一季表現回落，上年3月更爆出比軍拖欠該名德國門將4個人工的消息。

卡利奧斯再度與比錫達斯發生矛盾。（Getty Images）

於中國武漢爆發的新冠肺炎肆虐全球，多國聯賽陷入停擺，不少球會財政都大受影響，英超亦有球會需要球員減薪已解燃眉之急。土耳其超聯的比錫達斯亦受影響，球會董事長成員之一Erdal Torunogullari向當地傳媒透露，卡利奧斯向FIFA要求出手幫助追討欠薪，批評該名德國門將「搞事」。

卡利奧斯今夏外借完結，將會回到利物浦，似乎仍是「冇得留低」。（Getty Images）

土耳其傳媒指利物浦將借卡利奧斯給狼隊。（Getty Images）

欲回德國與女友團聚

卡利奧斯已非第一次要求FIFA援助，2019年欠薪事件亦是FIFA調才得以解決。Torunogullari指卡利奧斯要求FIFA幫忙外，更要國際足協下令比錫達斯解約，又說：「他要求他不應得到的東西，他要求的出糧，但數個月都沒有上陣。他想走是他的事，但我們不想支付不公平的款項。」

比錫達斯於今季後本有725萬英鎊的優先購買權，但肯定26歲的卡利奧斯不會留低，比軍亦不會留人。土耳其傳媒又指卡利奧斯回利物浦一樣「冇得留低」，「紅軍」已同意來季將他借到狼隊。

不過，有指卡利奧斯想回德國，更有傳首選是哈化柏林，希望能到德國首都繼續足球生涯，並與女友Sophia Thomalla團聚。

卡利奧斯靚女友Sophia Thomalla（按圖放大）