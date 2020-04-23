【足球】世衛建議球壇停擺21個月？歐洲足協澄清：假消息

足球今季的命運如何，依然懸而未決。歐洲足協（UEFA）舉行一連三日的視像會議，討論今個球季的各地聯賽及歐洲賽的安排，據《BBC》了解，歐洲足協屬意在7月31日前完成各地的聯賽，歐聯及歐霸將在8月一口氣舉行餘下賽事。 至於坊界流傳世界衛生組織（WHO）曾要求歐洲足協暫停各地足球聯賽至2021年底，歐洲足協和世衛早前已分別作出否認，指出沒有此事。

歐洲各大聯賽由3月中起停擺至今，各國足總根據各地的政策積極完成餘下球季，雖然歐洲足協不建議腰斬賽季，但亦作出讓步，讓各地聯賽可以彈性處理。

歐聯及歐霸賽事一直希望遷就各大聯賽，亦難以與各地聯賽同時進行，所以歐聯及歐霸或留待各地聯賽結束後才完成餘下賽程。

歐洲足協讓步允許球季取消 荷甲計劃腰斬19/20球季

歐聯歐霸決賽有機會8月舉行 歐洲足協為復賽制定兩方案

若果歐洲賽在8月舉行的話，英超等聯賽有更充裕時間編排賽程。（資料圖片／Getty Images）

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根據《BBC》的了解，歐洲的疫情仍然充滿變數，所以歐洲足協希望為不同的情況作好準備，並未有在會上落實任何方案。

不過，不少討論是以7月31日前完成各地聯賽為前設，並在8月份舉行歐聯及歐霸，因為不少國家的旅遊限制有望於8月放寬，增添這個方案的可行性，同時使各大聯賽在安排賽程上有更大彈性。

另外，歐聯及歐霸或在8月11至22日期間進行，但因時間關係，兩回合的淘汰賽可能縮短至一場過。

歐洲足協傾向歐聯及歐霸在完成本地聯賽後，在8月份舉行。（資料圖片／Getty Images）

UEFA否認世衛要求足球停擺至2021傳言

根據英國《太陽報》消息，歐洲足協的高層奧臣（Lars Christer Olsson）對8月前完成各地聯賽表示有信心，「若果各地聯賽可以在8月前完成是最理想的情況，然後歐聯及歐霸可以在8月上演。我對不同聯賽在8月前完成充滿信心，相信不少國家亦可如期完成，但或許需要在閉門形式下作賽。」

至於意大利共和報周二引述巴西傳媒報道，指出「歐洲足協收到世界衛生組織通知，要求各地足球聯賽暫停至2021年底」，換言之，足球將會停擺足足21個月，到2022年初才重新恢復各地聯賽。然而經英國傳媒向歐洲足協查證，UEFA發言人指出世衛並未發出相關指引，各方仍在討論今個球季如何及何時繼續。世衛亦已為此作出澄清，表示並無此事。

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