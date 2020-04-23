東京奧運或難逃取消命運　國際奧委會元老：沒有空間再延期

不少日本醫學專家近日表示，新冠肺炎疫情對明年東京奧運的威脅未減，更稱奧運在押後一年後依然「凍過水」，大有機會未能舉行。 在上月首度「洩露」延期口風的國際奧委會「元老級」成員Dick Pound，在訪問時透露東京奧運並不可能再度延期，若再遇任何情況只好取消。

原定今年夏天舉行的東京奧運，因為新冠肺炎疫情影響下被迫延期至明年7月23日至8月8日上演。雖然已經延後一年，但不少日本的醫學專家仍然對奧運能否如期進行存疑，而傳染病專家岩田健太郎更斷言明年將不能舉行東京奧運。

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國際奧委會（International Olympic Committee，簡稱IOC）元老級成員Dick Pound，在上月曾率先透露東京奧運延期，早前接受加拿大《CBC》訪問時表示，若果明年東京奧運繼續受疫情影響的話，或難逃取消的命運。

Dick Pound是加拿大前泳手，亦是國際奧委會資深成員。（Getty Images）

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現年78歲的前IOC副主席稱明年是東京奧運的「唯一機會」：「日本奧組委曾表示東京奧運對他們的重要性，並宣稱可以延期一年進行，但一旦明年再有任何問題，我認為沒有空間再度押後。」

Dick Pound亦希望東京奧運可以在明年如期進行，「我當然冀望奧運會可以順行舉辦，因為這是證明全球一同度過疫症的難關，同時給予依然懷着『奧運夢』的運動員一個機會。」

另外，東京奧組委主席森喜朗早前接受訪問時透露，若明年奧運順利進行，希望在開幕及閉幕禮中，加插抗疫的元素，紀念世人在今年一同戰勝疫症。

若果明年東京奧運再有任何狀況，大有機會難逃取消的命運。（資料圖片／Getty Images）