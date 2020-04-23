【游泳】傳孫楊禁賽疑雲下入選奧運集訓名單　12小時後名單作廢

孫楊早前被國際體育仲裁法庭（CAS）重罰停賽8年，不過這位中國游泳巨星照樣入選國家游泳隊的奧運集訓名單，與一眾隊友在浙江進行訓練。不過，中國泳協在今日（23日）隨即發聲明表示，由於孫楊已在禁賽期間，所以該份名單即時作廢。

中國游泳名將孫楊在兩年前拒絕突擊藥檢，並疑毀壞血液樣本瓶，被世界運動反禁藥機構（WADA）上告國際體育仲裁法庭，結果被重罰停賽8年，隨時斷送其職業生涯。

孫楊一直堅持自己是清白，並向瑞士聯邦最高法院提出上訴，但他的律師團隊卻以「保密」為由回應，令外界難以知曉實際情況，加上新型冠狀病毒疫情爆發下歐洲陷入癱瘓，上訴一事至今仍然未有結果。

孫楊沉默27天 瑞士實施緊急法 上訴何去何從？

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孫楊被重罰停賽8年，他的職業生涯大有機會就此結束。（資料圖片）

網上流傳的一張國家游泳隊集訓名單中，孫楊亦同樣入選。（網上圖片）

網上流傳一張由「國家體育總局游泳運動管理中心」的通知，公布入選國家游泳隊的17人東京奧運集訓名單，受禁賽風波困擾的孫楊同樣榜上有名，在4月1日至6月30日期間在他的家鄉浙江集訓。

不過，中國泳協在12個小時後發聲明，表示因孫楊由國際體育仲裁法庭宣判後，即使他在等候上訴，但他已經在禁賽期間，所以早前發布的名單作廢。

中國的游泳專項記者馮旭，早前接受中央電視台的節目訪問，向外界表示孫楊的近況，「孫楊上訴一事因疫情影響而被延後，現時繼續等待瑞士方面的消息。孫楊十多年每天的訓練，難以一時三刻便停下來，而以他的性格而言，只要仍然有機會，他仍會全力以赴訓練。」

中國泳協在今日發表聲明，表示早前有孫楊在內的名單作廢。（網上圖片）

孫楊遭重判禁賽8年，到底這位奧運金牌泳手發生過什麼事？（按圖放大）