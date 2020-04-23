【英超電競盃】沙夏史達寧合演入球騷　利物浦輕鬆雙紅會報捷

英超移師虛擬世界上演，首度舉行英超電競盃，20支球隊派出球員或代表參賽以足球遊戲 FIFA 20一決高下。 周三（22日）上演16強賽事中大戰連場，「雙紅會」大戰利物浦派出阿歷山大阿諾特親自上陣，曼城對水晶宮更由史達寧及韋費特沙夏合演一場「翼鋒對決」。

由史達寧帶領的曼城，與沙夏操控的水晶宮，上演一場「翼鋒對決」重頭戲，爭奪8強席位。

雖然這是一個邀請賽，但二人相當認真作賽，並合演一場精彩「入球騷」，實行攻代守。二人各自控制在遊戲中的「自己」梅開二度，結果史達寧的曼城以5：4力克沙夏。

首辦電競賽利物浦曼城球星親自上陣 次日賽事上演雙紅會

史達寧與韋費特沙夏的矚目對決，結果史達寧以5：4力克沙夏。（資料圖片／Getty Images）

不過，史達寧在上半場末段攻入再度反先一球甚具爭議性，因為他當時在單刀的情況下後傳予隊友建功，沙夏在賽後隨即表達其不滿，笑言這是「厭惡」（Disgusting）的入球，史達寧立即以切身處地的例子嘗試說服沙夏但不果，該名曼城球星笑稱對自己的勝仗感滿意。

史達寧VS沙夏口水戰精華



沙夏：「他（史達寧）當時在單刀的情況下但向後傳，我並非要投訴，但大家也知道這是令人厭惡的入球。」

史達寧：「你思考一下，若果你在最後關頭有相同的機會，只要橫傳予唐辛射入便可以贏得聯賽，你也會作出相同的決定，是嗎？」

沙夏：「你不是橫傳，你是後傳！你竟然可以如此對比，但你最終獲勝，我並不能如此投訴。」

史達寧：「我將叫我的Instagram追隨者留下「厭惡」及「吃力」（Sweaty）兩字，相信很快便可打入熱門搜尋。」

沙夏：「你對今場勝仗感到沾沾自喜嗎？」

史達寧：「當然，我對勝仗感到十分滿意，並在今晚得以安睡，不過我相信你會難以入睡。」

史達寧的「厭惡」入球逐格睇：

「阿諾」領利物浦輕鬆大炒曼聯

16強另一場大戰曼聯對利物浦，由利物浦右閘阿歷山大阿諾特鬥代表曼聯的歌手Tom Greenan。



「阿諾」向來是紅軍陣中的FIFA高手，上半場Greenan雖一度令利物浦陷入苦戰，要靠門將艾利臣數度解圍。惟下半場紅軍在「阿諾」手上脫胎換骨，結果帶領利物浦大勝曼聯5：1，輕鬆晉級。

阿歷山大阿諾特代表利物浦在「雙紅會」中大勝。（影片截圖）

愛華頓8：0大數車路士另一邊廂，愛華頓的安祖高美斯「爆大冷」大炒車路士的列斯占士（Reece James） 8：0。



他在賽後竟謙稱只接觸這個遊戲一個多星期，「我在過往未曾接觸足球遊戲，我正因為今次比賽上周才首次拿起手掣，僅在這一個星期內訓練。」安祖高美斯大勝一場後，8強戰將與史達寧領軍的曼城爭奪另一個4強席位。