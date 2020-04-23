運動員在疫情下不得外出，要留在家中保持狀態與體格，做瑜伽、踢廁紙，各施各法。游泳健將並非個個有私家泳池，世界冠軍示範「游乾水」訓練。 俄羅斯「蛙后」伊菲莫娃（Yuliya Efimova）把在家中廚房變成健身房，足夠她練習蛙式、背泳與自由式。影片大受歡迎，但有「行家」對此不以為然，皆因她的前科。

6項世界冠軍伊菲莫娃在Instagram上載不少相片，體型相當優美，保持外觀與狀態不能鬆懈。



她最新上載的影片，一身運動裝在家中的廚房附近「開操」，在料理台上鋪一塊毛巾，用大腿支撐，上半身先彎下，用手觸地固定位置。

伊菲莫娃（中）在去年光州世錦賽奪得200蛙金牌。（Getty Images）

接着，伊菲莫娃開始練習不同泳式的划水動作，一般人不宜模仿，亦不一定能夠模仿。她先示範最擅長的蛙泳，其間臀部以上身軀凌空，大腿後方、臀部、下背、腰及腹部肌肉不夠力量，實在難以完成。

她跟著練習背泳，臀部當然要支撐，但上半身凌空且在划手之中保持接近水平，腰及腹部肌肉相當有力，還夠力「游多轉」自由式。

凌空訓練難度太高？伊菲莫娃最後回到地面，先來兩套主要鍛煉身軀後方肌肉的動作。

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片段上載兩星期，經不同社交媒體平台轉載已累積過千萬人次觀看，盡現伊菲莫娃的「世界級」泳姿。英國退役泳手占美臣（Michael Jamieson）在Twitter貼文引用片段，卻不禁爆粗直斥「200萬次觀看三度作弊的人」。伊菲莫娃早於2009年成名，在羅馬世界賽50米蛙泳奪冠，2013年世界賽更以世界紀錄時間奪得50蛙冠軍，同年卻因藥檢「肥佬」而被罰停賽16個月。

伊菲莫娃在禁藥問題下參加里約奧運，惹起爭議。（Getty Images）

到了2016「奧運年」，伊菲莫娃奧運前驗出對禁藥「米曲肼」（Meldonium）呈陽性反應，但因無研究證明該藥在人體殘留的時期，她未有被罰。



里約奧運上，她在100蛙及200蛙均獲得銀牌，但既遭觀眾喝倒彩，亦被其他選手暗諷。

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