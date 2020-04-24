【足球熱話】尼馬母親難忍男友關係複雜　斬情絲速撇「小鮮肉」

尼馬52歲母親Nadine Goncalves與年僅22歲的男模特兒泰亞高（Thiago Ramos）相戀，各大媒體爭相報道，而泰亞高的身份亦遭「起底」，更有傳他是雙性戀者。 英國《太陽報》引述巴西傳媒報道，尼馬母親與泰亞高的一段忘年戀，在不足兩個星期後告一段落。

與尼馬母親相戀的「小鮮肉」泰亞高，二人年紀相距近30年，連尼馬亦較泰亞高年長6歲，使不少對這段戀情大感吃驚。不過，尼馬卻大方地祝福母親，祝願她得到幸福。

當泰亞高與「尼馬媽」的戀情曝光，傳媒不斷追查該名22歲男子的身世，發現他一人有多個身份，除了是模特兒外，亦是電競選手﹑球員及健身狂熱份子。巴西傳媒愈來愈揭露泰亞高更多的「秘密」，更有傳泰亞高曾經與巴西的知名男演員有過一段情。

尼馬阿媽神秘小鮮肉男友 擅打機愛騷肌男女也OK

尼馬母親與泰亞高在上周上載相片公開戀情，可惜在10日後便傳出分手。（Instagram@tiagoramoss）

尼馬母親小鮮肉男友圖輯（按圖放大）

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英國《太陽報》引述巴西傳媒的消息指，泰亞高被揭破感情歷史相當複雜，尼馬母親難忍他曾經與男性發生關係，所以在公開戀情十日後速斬情絲，結束不足兩星期的戀人關係。

雖然傳聞「甩拖」，但泰亞高似乎未有受影響，依舊在個人Instagram上載不同的生活照，更大騷一身肌肉。

泰亞高在傳出分手後，如常地更新IG，心情未見受影響。（Instagram@tiagoramoss）

尼馬不一樣的媽媽：