足球小將｜4大絕招真人示範　彈跳射球衰過原地跳　反動蹴得啖笑

日本漫畫《足球小將》（キャプテン翼）系列對世界各地「波牛」影響深遠，N代日本名將都說過因為它而愛上足球，阿根廷神鋒阿古路甚至把主角戴志偉印在護脛。 踢到過期的劇情，勁過Model的「十五頭」身材之外，漫畫其中一個吸引之處在於幾乎人人有絕招。就算有幾天馬行空，現實都有人嘗試完整重現。以下四招是近年日本朋友嘗試照辦煮碗。有一招做到了，不禁歎一句：「漫畫情節，留在漫畫世界好了。」

2014年，日職聯（J-League）與《足球小將》合作，找來幾名國腳示範漫畫內的絕招……

現正連載《Rising Sun》，講述志偉領軍的日本征戰奧運，人頭的大小跟膝頭差不多。（集英社グランドジャップ）

1. 剃刀射球

《中學篇》早田誠絕技。用力踢個波，皮球急轉彎，呃到南葛隊門將森崎有三飛錯邊。及後被戴志偉從後方觀察，提場/通水，令到永遠的三號門將森崎撲出。順帶一提，剃刀射球之外，還有剃刀傳球及剷球，前者只是射門變傳球，後者只是魯莽飛剷，頂多剷到對手隻腳轉彎。

其實，咪即係腳指尾拉篩……

食唔應就食唔應啦，畀盡你咪腳指尾拉篩！剃咩刀射咩球丫，咪懶勁啦𡃁仔！（影片截圖）

當時效力FC東京的國腳太田宏介示範剃刀射球，劃出一道美麗弧線，直飛網角。剃刀射球畢竟還是在地面產生的絕招，真實世界有不少高手示範過。

2. 反動蹴速迅砲

《世青篇》中國隊隊長肖俊光在小志強施展雷獸射球後，一野抽落去「射」雷獸射球，中場射破號稱禁區外無人能入的林源三。據報肖俊光射球後見到條龍，結果絕招「老翻王」戴志偉即抄，完場前「反．反動蹴速迅砲」射到肖俊光淨係見到龍尾……

話分兩頭，有冇人試過著「白飯魚」射雷獸射球？

踢波定踢人？（網上圖片／高橋陽一《足球小將》）

「看見了，漂亮的龍」，相當「中二病」。（網上圖片／高橋陽一《足球小將》）

這一招講求出腳時機，川崎前鋒「one-club man」中村憲剛負責起腳，大久保嘉人使出反動蹴速迅砲。勁射加勁射，炮彈般入網。

J-League當年請來兩位大哥，中村憲剛（左）及大久保嘉人（右）示範。（影片截圖）

3. 雙人射球

《小學篇》志偉與一世好朋友麥泰來「二龍爭珠」，一齊起腳，令死對頭明和隊的空手道龍門健威呆若木雞。健威眼前，皮球鬼影幢幢。

這一招在現實中偶有出現，多為球員一味只顧射球，未有理會隊友一樣「盲中中」，結果一齊出腳。近門還有機會射入，離門較遠便要自行化解攻勢，繼而互相向隊友施展攻勢。

眾多唔合理絕招之中，呢招算幾合理。（影片截圖）

大阪櫻花的扇原貴宏與山口螢示範這絕招，難在要避免因示範此絕招，踢中對方隻腳而受傷。

+ 3 + 2

4. 一飛衝天彈跳射球

比雙人射球更浪費人力資源的絕招，《小學篇》、《中學篇》立花政富、和富兄弟獨門秘技。一人躺地成為發射台，另一人雙腳一踩，飛上九樓咁高，在航拍機高度攻門。如此屈人機，南葛隊陪佢哋一齊癲，爬上門楣防守，最後志偉踩柱踩楣上去，以不合理拆解不合理。者對此招式樂此不疲，後來到《世青篇》進化到巨漢後衛次藤洋一腳一人，一次過射晒兩兄弟出去。

同打少一個冇分別（影片截圖）

對接成功，令人感動（影片截圖）

地面球員：「娘子，出嚟睇耶穌。」（影片截圖）

馬戲團才做得到的事，他們代表日本，做到了。（《足球小將》高橋陽一）

想得出，總會有人嘗試。日本「劇團番町BOYS」兩年前拍攝一段短片，嘗試重現經「癲」。為免危險，他們安排兩人仰臥舉腳，以加強版發射台讓另一人成員借力「衝天」。嘗試過程相當危險，隊員衝刺跳上，施力方向難以控制，踏到發射台後猶如跣腳「向前趴」。他們最後雖然成功，但高度增較加不多。

+ 5 + 4 + 3

所有的孽，源於有個巴西名宿走去靜岡縣教細路踢波，第一堂就教壞細路。射完楣接Second ball打倒掛，似乎未有人挑戰得到。上述4式絕招，大多純屬表演性質。有時間練好基本功，實踐衝力射球及猛虎射球，高飛曲墜、炮彈式、割草式，已經夠用，否則如立花兄弟被日本青年軍領隊賀茂港批評：「不切實際」。

這名巴西人射完楣將立即反身打倒掛（仲插袋），柔軟度高可以去玩體操。（影片截圖）

順帶一提，足球小將仍在連載，漫畫現正連載到奧運。當讀者小學追看到U40，志偉與愉快的隊友們，仍是U23左右。

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