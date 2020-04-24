【空手道】曾綺婷康復後返回體院疑「四圍走」　體院強調已康復

上月感染新型肺炎的空手道女將曾綺婷，在住院治癒近一個月後，上周經過病毒測試後康復出院，現時在香港體育學院休養和訓練。惟有被網民拍攝到她的照片，放上討論區引發網民「圍攻」，指她沒有留在房中隔離、到體院飯堂用膳是自私行為。

昨日有網民在討論區上載了一張疑似是曾綺婷在飯堂用膳的背影照片，指摘她四處活動，行為極其自私，令體院內人心惶惶，在討論區引發起熱論。27歲的曾綺婷在上周出院，她表示因個人生活用品都在宿舍，不想太快接觸外界。她選擇返回體院，以求在安靜環境下休養並自我隔離。

有網民在討論區上載了一張疑似是曾綺婷在飯堂用膳的背影照片。（網上圖片）

體院社區關係及市務總監李忠民對此回應道：「我不會對網上的言論發表意見，在科學意見上，曾綺婷已經被醫生批准出院，是在健康的狀態下恢復訓練是不爭的事實，她在體院活動是正常的事。」對於容許曾綺婷出院後立即返回體院生活，可會令其他運動員感到憂慮，李忠民重申曾綺婷是健康和正常，不希望有網上人士無風起浪。

體院社區關係及市務總監李忠民重申曾綺婷是健康和正常的運動員，在體院範圍內活動也很正常。（討論區截圖）

有網民認為曾綺婷應留在房中不應到飯堂用膳。（討論區截圖）

體院在3月中也因應新冠肺炎疫情，在香港空手道隊3名運動員李振豪、曾綺婷和周家謙確診後宣布「封城」14天，入住體院宿舍的全職運動員和教練雖可繼續訓練，惟不能離開體院，餐廳亦只為運動員及教練提供服務。本月初，體院再發出聲明延長「封城令」至本月22日，並在周二時放寬有關安排，容許運動員在周末有限度外出，每位運動員每日只限1次，且每次上限4小時。

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