【孫楊禁賽8年】美國媒體通風報訊　反禁藥組織出手阻回歸泳隊

中國男子游泳冠軍孫楊因違反藥檢，被判禁賽8年，昨日（23日）突然出現於中國泳隊東京奧運17人集訓名單之中，消息曝光後不久，名單宣布作廢。 美國游泳新聞網站《Swimming World》發文指，網站發現該名單後立即向世界反禁藥組織（WADA）通報，不久中國游泳協會便宣布撤回名單，暗示他們揭發事件。

《Swimming World》總編輯Craig Lord撰文指，發現該則國家體育總局游泳中心向浙江省體育區發出通知，3個月東奧集訓名單之中有孫楊的名字，遂向WADA求證，被禁賽泳手是否不能獲選為代表隊，或與代表隊有所關連。

《Swimming World》發文指有向世界反禁藥組織通報。（Getty Images）

數小時後，中國游泳協會便「彈弓手」，發出聲明確認孫楊正在禁賽期，就算等候上訴也不影響裁決，故此該則召集通告已作廢。WADA及後回覆《Swimming World》稱，會向中國游泳協會確認孫楊的情况，澄清問題。

集訓名單可見孫楊的名字。（網上圖片）

中國游泳協會聲明把集訓名單作廢。（網上圖片）

根據WADA的條件，運動員被判不具參賽資格的期間，不得參加任何國際泳聯主辦或批准的賽事或活動，以及由政府撥款資助的聯會或泳會主辦的訓練營、表演賽或練習。

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孫楊禁止參賽8年，正待上訴。（資料圖片／Getty Images）