【足球】歐洲聯賽首例　荷蘭球季取消不設冠軍升降班

歐洲多國聯賽因新冠肺炎疫情暫停，二線聯賽如比利時早前打算取消賽季，惹來歐洲足協警告。 不過，新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情未受控，歐洲足協近日轉口風，讓各地聯賽彈性處理。五大聯賽之中，部分仍等待時機重開賽事，荷蘭聯賽則先行一步，宣布賽季取消，本季不設升降班，各球隊下季原班再會。

荷蘭政府近日宣布，禁止一切大型活動至9月1日，冀控制疫情擴散，等同宣布荷甲等國內聯賽餘下賽事無法完成。荷蘭足協宣布本賽季取消，不會頒發冠軍，為1956年聯賽成立以來首次。荷甲暫停前，阿積士以得失球差壓住阿爾克馬爾而位列榜首。荷蘭足協決定，兩軍都會獲得歐聯外圍賽資格，現處第3的飛燕諾直入歐霸分組賽，4、5位的燕豪芬和威廉二世則獲歐霸外圍賽資格，惟有歐洲待足協批准。

阿積士現處荷甲榜首，今季不用再爭了。（Getty Images）

至於升、降班，足協聲明指曾邀請球隊投票決定，結果沒有明確意向。足協認為，若然只安排荷乙球隊升班，令來季荷甲隊數增加，會使賽程「塞車」，遂決定不升不降。足協聲明補充「任何決定都有人愁」，愁者自然是荷乙榜首球隊甘堡爾（Cambuur）。他們在尚餘9輪之際，以11分優勢領先第三位球隊，頗有機會奪得直接升班席位，難怪教練漢克迪莊（Henk de Jong）形容感覺如面對「荷蘭體育史上最大恥辱」。

甘堡爾2016年降到荷乙，升班機會化為烏有。（SC Cambuur Instagram）

荷蘭聯賽踏出「第一步」，預料鄰國比利時大有機會跟隨。比甲早於本月初有意腰斬賽季，歐洲足協即指做法自私，警告可能失去來季歐洲賽資格，着比國足協「埋枱傾」。不過，歐洲足協近日考慮疫情未受控，訂出兩項條件讓各國聯賽彈性處理：

1. 政府有禁止舉行體育賽事的政令，使國內比賽不能於特定日期前或下個球季開始前完成今季賽事； 2. 國內比賽或球會未能保持長期經濟穩定，財政困難使得今個賽季無法完成。

比利時聯賽將於本周五決定今季前途。

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