【賽馬】日本女騎師JRA賽事100勝創紀錄　馬壇寵兒出道5年軌跡

日本賽馬之中，水準較高的中央賽馬（JRA賽事）唯一女騎師藤田菜七子，又創歷史，勝出第100場JRA頭馬。 出道5年，藤田成為日本賽馬的寵兒，除了一副娃娃臉，亦以不俗成績征服人心。

藤田今午在福島馬場第1場處女馬賽，策騎大熱門Silver Jack一放絕塵，大勝5個馬位，出道5年策騎2150場JRA賽事，勝出第100場，連同地方賽馬已累積110場。她在賽後表示想快點達到目標，但早前受傷了而受阻。

藤田菜七子現年22歲。（Twitter）

中央競馬100勝，藤田在閉門作賽中創下紀錄。（Twitter）

賽馬界仍然男性主導，女騎師或練馬師為數不多。藤田於2016年3月首次上陣前，JRA賽馬學校已有16年未能培育女騎師出道，且距離上一位女將退役已有3年全男班。

藤田策騎Silver Jack，達到里程碑。（Twitter）

藤田出道1個月後取得首勝，加上媒體報道及訪問，使她在日本人氣急升。觀乎每個賽季的出賽、頭馬、勝出率及入位率遞增，成績有目共睹。她在2018年已打破JRA賽事女騎師頭馬紀錄34場，2019年得到賞識，首次出戰一級賽二月錦標，策騎Copano Kicking得第5。雖然無功而還，這匹賽駒繼續與藤田拍檔，幫助她創造歷史。先是去年10月勝出中央地方交流的二級賽東京盃，再於12月中央三級賽御夫座錦標（カペラS）掄元，令藤田成為首位女騎師勝出中央級際賽及交流級際賽。

藤田策騎Copano Kicking，去年首次勝出中央級際賽。（Twitter）

+ 6 + 5 + 4

所謂「行船跑馬三分險」，藤田本年2月出賽時不幸墮馬，傷及鎖骨，不僅要做手術鑲入鐵片固定傷患，且休養超過1個月才能復出。可幸藤田年僅22歲，年青力壯復元速度快。今回創下多一個紀錄，藤田被問道下一個目標是什麼。她說：「努力前進，爭取下一場勝利。」

⬇️藤田2017年10月一次墮馬後無礙，而且即場安撫座駒，人馬最後無恙。

至於譽為「最美女騎師」的法國女將麥晴欣，因客串牌照到期返回法國，準備下半年投考JRA牌照。

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