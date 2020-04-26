【英超電競盃】狼隊前鋒勝阿諾特封王　利物浦球迷：FIFA都要救心

疫情下沒有足球比賽，英超20支球隊派出代表以FIFA力爭錦標，戰情同樣精彩。當中三個球星水平明顯遠在眾人之上。 利物浦與曼城在現實中爭標鬥過你死我活，進入遊戲世界，阿歷山大阿諾特與史達寧同樣寸土不讓，一場四強大戰看得全球球迷手心冒汗。兩虎雙爭，冠軍最終卻落在另外一人手中。

阿歷山大阿諾特帶領利物浦四強大戰史達寧的曼城

英超在新型冠狀病毒Covid-19肆虐期間，首辦英超電競盃（ePremier League Invitational）。正值全世界「餓波」已久，大受歡迎，連香港電視台也有直播。



周六（25日）晚連續上演兩場四強和決賽，最矚目一戰自然是利物浦代表阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）硬撼曼城翼鋒史達寧（Raheem Sterling）。



原本以為一班球員打機輕輕鬆鬆，不過兩人賽前到比賽期間均幾乎「零笑容」，認真程度不下真正的電競選手。「阿諾」向來是紅軍隊中有名的FIFA高手，加上史達寧再次「倒戈」利物浦，令今場極具看頭。

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阿諾對史達寧的矛盾大戰「阿諾」升上紅軍一隊那年，史達寧已離開利物浦轉投曼城。即使如此，兩人不乏打機交手１機會，英格蘭國家隊集訓期間經常一起「操練」，賽前分別揚言互有勝負，今仗只是五五波云云。



之前兩場賽事，史達寧分別險勝韋費特沙夏（Wilfried Zaha）5：4和以4：2力挫愛華頓的安祖高美斯（Andre Gomes）。兩場失6球打法看似「有前無後」，他表示自己是進攻球員，踢法自然以進攻為主。「阿諾」先後5：1大炒代表曼聯的歌手Tom Greenan和4：1擊敗紐卡素的基斯甸艾素（Christian Atsu），兩輪只失兩球成為最強之盾。



一場「矛盾大戰」，甫開賽卻有意料之外的開局。擅長防守的阿諾一度受網絡不穩困擾，初段先失一球，其後高美斯禁區內犯規被判十二碼，史達寧控制下的阿古路主射入網，半場曼城領先2：0。

法定時間完場前，「軒達臣」為利物浦扳平2：2，阿歷山大阿諾特終憑黃金入球後上擊敗史達寧。

黃金入球定勝負 史達寧怒擲耳機史達寧今仗在極度集中下防守力全面升級，令「阿諾」無從入手。戰至下半場後段，利物浦看似大勢已去，怎料曼城又一次攻勢中柱不入，紅軍隨即反擊得手。然後曼城再次不幸中柱，臨完場前隊長軒達臣為紅軍扳平，雙方要以黃金入球奠勝。「阿諾」兩分鐘內已找到缺口，一次高速突擊得手，3：2險勝晉身決賽。



全程木無表情的史達寧怒擲耳機，一度站起身團團轉讓鏡頭看不到他的表情，之後接受訪問期間明顯「黑面」。「阿諾」作為勝方也沒有太大變化，同樣一臉嚴肅受訪。



這場FIFA大戰單是YouTube直播已有近5萬人收看，不少利物浦球迷看得手心冒汗，甚至有人笑稱「連FIFA都要救心」。

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狼隊祖達大熱封王然而今次賽事的大熱門，另有高手。狼隊前鋒祖達（Diogo Jota）今季狀態不及上季，他在FIFA世界內卻如入無人之境，首兩仗分別以8：2、5：2大數對手，四強戰般尼的麥尼爾毫無招架之力，被他4：1輕鬆再贏一場。



阿歷山大阿諾特決賽面對祖達，兩人同時全力防守，攻勢上仍是攻力最強的祖達佔優。90分鐘狼隊與利物浦打和1：1，再次要用上黃金入球分勝負。加時上半場踢足45分鐘仍未有入球，打法更具侵略性的祖達終在加時下半場取得入球，捧走首屆英超電競盃。



今仗較曼城對利物浦一仗更加緊湊，一直極度冷靜的「阿諾」一度在埋門失機後大叫出來。他的爭勝心極為強烈，跟「師兄」史達寧一樣，「阿諾」輸波後同樣表現失落，大力拔走耳機，癱倒在梳化上。今次賽事除了為球迷在疫情中送上娛樂，最重要的是為英國醫護人員籌款，一班球員認真爭勝，專業如真正電競選手，不禁令人肅然起敬。