【足球轉會】新世代銀河艦隊起航　皇馬劍指兩大天才巨星領銜

皇家馬德里在2000年由佩雷斯上任會長後，喜愛收購大名球星，打造「銀河艦隊」，但皇馬近年未有太多重磅收購。 當年皇馬「六條煙」至今仍令不少球迷津津樂道，西媒指佩雷斯有意重寫當年歷史，銳意組成「六條煙2.0」，並鎖定兩大灸手可熱的球星。

皇馬會長佩雷斯的組軍方針十分清晰，經常羅致球星，例如在2000至2007年間由碧咸﹑施丹﹑費高﹑朗拿度﹑卡路士及魯爾組成的「六條煙」，期間助皇馬3度稱霸西甲，成為一時佳話。佩雷斯在2009年再度擔任皇馬會長，繼續在轉會市場大灑金錢，羅致C朗拿度﹑賓施馬及卡卡等球星。

當年由碧咸﹑朗拿度及魯爾等人組成的「六條煙」，至今亦令球迷回味。（資料圖片／Getty Images）

令人回味的皇馬六條煙：

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皇馬在近年未如往年般作出多項令人矚目的重磅收購，但不少冒起新星的名字也會與皇馬扯上關係。根據西班牙《馬卡報》消息，佩雷斯有意在2022年打造新一代「六條煙」，慶祝他擔任會長的20周年。

皇馬會長佩雷斯希望在兩年度打造新一代「六條煙」。（資料圖片／Getty Images）

皇馬「新六條煙」中，6人現時平均年齡在20歲以下，頭號目標鎖定麥巴比及艾寧夏蘭特兩大目標，二人已多次與皇馬傳出「緋聞」，麥巴比與PSG的合約在2022年屆滿，皇馬有望免費簽入該名法國球星。

其餘4人亦是皇馬早前已購入的年輕球員，當中包括今季外借皇家蘇斯達表現出色的奧迪加特（Martin Odegaard），更有傳聞指該名挪威球員將回歸取代莫迪歷的位置。另外三人同樣來自巴西，分別是雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）﹑洛迪高（Rodrygo）及今年初加盟的雷連亞卡維奴（Reinier Jesus）。

皇馬「六條煙2.0」人選：