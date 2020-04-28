【運動公社】紐卡素易主背後　埋藏着更晦暗的沙特「洗白工程」

疫症期間最轟動的大事，除了討論何時復賽，就是紐卡素易主。沙特阿拉伯國家主權基金PIF伙同房地產商Reuben Brothers、私募基金PCP Capital Partners，以3億英鎊收購該支英倫東北老牌球隊，而且買方已經向紐卡素班主艾殊利（Mike Ashley）支付訂金。餘下來的程序，就是英超賽會向球會新股東、董事進行背景審查，一旦通過有關收購案便告完成。 撰文：高俊賢＠運動公社

交易的道德爭議，是當局應否允許沙特政府以足球事業為負面的國家形象進行洗白工程——亦即所謂的「sportswashing」。在「sportswashing」背後，更牽連到沙特、卡塔爾兩大海灣國家之間的恩怨。

紐卡素班主艾殊利（左）遲遲不肯賣盤，令擁躉相當懊惱。（Getty Images）

2018年，沙特政府涉嫌謀殺異見人士卡舒吉（Jamal Khashoggi），自此以後西方國家對沙特的人權問題倍加注意。自此之後，沙特更重視「sportswashing」，爭取舉辦各項大型國際體育賽事。最近的例子，就是今年年初的達喀爾拉力賽、西班牙超級盃（皇家馬德里對馬德里體育會），以及去年年尾的重量級拳王爭霸戰：Andy Ruiz Jr.對Anthony Joshua（Clash On The Dunes）。沙特當局為主辦後者賽事，付出4000萬美元。有報道提及，沙特最初想買的不是紐卡素而是曼聯，只因後者開價達40億鎊而作罷。

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卡舒吉失蹤時引起世界關注。（Getty Images）

沙特在國際體壇大展拳腳，必定會惹來西方媒體、人權組織的施壓（來自國際特赦組織、女權運動人士和卡舒吉家屬），但壓力的確很有限。沙特畢竟是中東產油大國，西方世界難以利用經濟手段脅迫沙特就範。而且，沙特是全球武器的第二進口大國——近14年來歐洲向沙特售賣軍火的價值約570億歐元，而美國自特朗普上任總統起已與沙特簽署約值3500多億美元的軍售合約。不講軍事講體育，經過脫歐和疫症之痛的英國體育產業，更不會拒人於千里之外。在收購消息傳出之後，有英國媒體放風說新班主會推翻艾殊利的臨時停職（Furlough）措施，此舉或會贏得不少人心。

不妨看看紐卡素球迷高質抗議文宣（按圖放大）：

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另一方面，英國政府已表明不會介入有關收購案。上一次當局出手制止球會易主，要追溯到1999年貝理雅政府反對梅鐸旗下的天空電視台（BskyB）收購曼聯。作為英超賽事的主要轉播商，BskyB此舉有壟斷市場之嫌，故此交易被壟斷及合併委員會（Monopolies and Mergers Commission）否決。英國政府的潛台詞是，只要不破壞市場競爭的原則，任何背景的資金都會獲得歡迎。脫歐後的英國，仍然是資本主義世界的老牌大國，並成為海灣國家的熱門投資地。媒體輿論只能爭取社會大眾了解沙特人權議題，但肯定不能抵制交易的進行。

洽購紐卡素的沙特主權基金（PIF），其主席沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的行徑近年備受國際非議。（Getty Images）

交易引起的另一場角力，是沙特與卡塔爾相鬥。反對PIF入主紐卡素的，還有英超最大的海外轉播商：卡塔爾國家資本支持的beIN SPORT。beIN反對的理據是，沙特政府資助盜版商beoutQ 在中東轉播英超球賽。

卡塔爾反對是次交易，因為英超最大的海外轉播商beIN SPORT，正正由卡塔爾國家資本所支持。（Getty Images）

除了商業上的利益衝突，卡塔爾和沙特近年來屢屢針鋒相對。2017年卡塔爾被沙特、阿聯酋等國批評支持恐怖主義，並斷絕邦交、實施商品禁運。究其原因，是卡塔爾屢屢倒向沙特的地區對手：伊朗之故。而且，卡塔爾背景的半島電視台被認為是同情伊斯蘭極端主義運動（穆斯林兄弟會），危及沙特等國的王權。卡塔爾也好、沙特也好，近年來均為了積極擺脫對自然能源的倚賴，而擴張在其他經濟產業的版圖。雙方的對立由地緣政治上升至全球經濟、體育層面，同樣值得讀者留意。

那些年，紐卡素發過的歐聯夢（按圖放大）

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紐卡素的市值其實只是大家樂的三分之一（後者其實達86億港元），在商言商也算不得甚麼大生意，但論國際影響力卻遠非同一層次。脫歐後的英超，在防止單一資金來源壟斷下，或會進一步對極權國家的資金開放。當然，普羅球迷關心的，可能只是買基沙文，抑或簽普捷天奴教波了。