【MLB】沒有棒球的日子　運動家新秀在家與妻子爆投打激戰

新冠肺炎自年初於中國武漢爆發後肆虐全球，體壇停擺，美國職棒MLB亦未能於4月如期開季。雖然未有確實開季日子，但一眾球星於家中仍盡力保持狀態，亦有球員享受天倫之樂。 運動家新秀Noah Vaughan日前上載與妻子練習的片段，敲出全壘打後更「寸爆」甩棒慶祝，網民開玩笑指他當晚肯定進不了睡房。

美國至今已有逾98萬宗確診個案，國內4大職業聯賽陷入停頓狀態。MLB本來於4月中開季，但因為疫情嚴重，只得押後開鑼日期，直到疫情受控為止。

開季無期，球星只能在家練習。今年22歲的Noah Vaughan日前上載短片，與壘球選手妻子在家中練習。這名年輕外野手面對妻子投出的直球，看準來勢就毫不留情地打出去，之後「寸爆」地甩棒慶祝，妻子Riley未有露面，但只見背影亦覺得有多無奈。

MLB新秀Vs老婆逐格睇：

Vaughan在家抗疫繼續與妻子練習。（instagram @noah_vaughan11）

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台灣MLB Facebook官方專頁上載短片後，網民見到Vaughan對老婆都這樣不留手，紛紛說這名小將今晚肯定進不了睡房，更有網民開玩笑說Vaughan並非去執波，而是到附近公園找位置準備「外宿一宵」。

Riley亦試過令到Vaughan狠狠揮空。（instagram @rileysartain）

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別看今次是Riley完敗，事實上這名壘球好手亦讓丈夫嘗到苦頭。這名大學時期效力德州A&M大學的壘球手，曾以一球漂亮的曲球，令到Vaughan狠狠揮空。

Vaughan本來有機會於今年升上大聯盟，但開季無期，未知什麼時候才能圓夢。（網上圖片）

抗疫期間球員各有各練

何時有比賽不得而知，但不少球員都努力在家中練習，為隨時開季作好準備。天使隊的強打查奧特（Mike Trout）就透露自己與隊友普荷斯（Albert Pujols）自主練習，並強調二人一直保持足夠的社交距離。

亦有球員如勇士的菲文（Freddie Freeman）與家中小孩享受天倫樂，但仍離不開棒球，與兒子玩耍時照樣大力將球打走，害得兒子發脾氣將手中的棒球都丟在地上，見菲文跑壘時追住父親，網民都齊齊讚小朋友十分可愛。

疫情下球星做什麼．MLB篇：