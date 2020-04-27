【足球熱話】球圈經濟陷衰退？　5大聯賽球星身價大跌　

新冠肺炎肆虐全球，歐洲聯賽大受影響，多國都陷入停擺。疫情亦影響到球圈經濟，不少球會財政出問題外，球員身價亦大跌。

無論是門票收入或直播收入銳減，各球會在今季後的轉會市場，似乎都不會似過去數年般揮金如土追逐球星。疫情對球會營運故然有負面影響，球會身價亦被拖低。

根據足球研究機構CIES Observatory，歐洲5大聯賽的球員身價普遍下跌28%，足球數據庫Transfermarkt最近更新的球員身價表，亦見到同樣的跡象。

Transfermarkt歐洲5大聯賽球星身價榜前25位：

+ 21 + 20 + 19

今季後是去是留？

Transfermarkt的行榜中，不少球員身價都跌近乎20%，史達寧及尼馬身價跌近3000萬英鎊。

雖然這些數字只是估價，但近日已有曼聯高層指今夏勢必「閂水喉」，球圈經濟受疫情所累已是鐵一般的事實，今季完結後的轉會市場或許會變得平淡，就算出手亦未必有天價轉會收購。

尼馬近年盛傳會重返巴塞隆拿，但疫情拖累球圈經濟，出走PSG成為疑問。（Getty Images）

由於各大豪門收入大受影響，球星的經理人或會勸說一眾巨星「睇定情況」再作打算。多名屢傳今季後離隊他投的巨星，如巴黎聖日耳門的尼馬、多蒙特年青球星查頓辛祖，今季後會否離隊他投添了不少變數。

新冠肺炎波及英格蘭球壇：