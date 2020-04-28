【足球】歐洲各大聯賽重啟在即　換人名額或增至5個避免球員受傷

歐洲各大足球聯賽經過一個多月停擺，有望陸續在5、6月復賽。一眾球員在6至7星期沒有正規訓練，加上復賽後預期賽程頻密，為免增加球員受傷風險，國際足協（FIFA）有意推出一條臨時新例，讓每支球隊在一場賽事中可以作5個換人調動。

受新型冠狀病毒（Covid-19）疫情影響，歐洲各大聯賽自3月起先後停擺，球員亦需要謹守居家令，超過一個多月沒有正常操練。雖然不少球星經常上載居家訓練的片段，但有限度的訓練，強度始終與球隊常規訓練相距甚遠。

球迷福音！英國政府冀盡早復賽 有望6月8日回歸

英超在3月停擺後，有望在下月復操。（資料圖片／Getty Images）

阿仙奴球員重返訓練基地（按圖放大）

歐洲的疫情漸見放緩，各國亦逐漸放寬隔離禁令，讓職業球隊可以復操，而各大聯賽的復賽安排亦馬不停蹄籌備中，預料在5月或6月恢復賽事，並目標在8月前結束球季。各大聯賽在短時間內安排復賽，對一眾球員亦有隱憂，畢竟球員們久疏戰陣超過一個月，在狀態及體能甚有影響，或增添他們在場上受傷的風險。

有見及此，國際足協（FIFA）有意短暫修改球例，讓各球隊由原有的一場3個換人限額，變成每場最多5個調動，淘汰賽事更可在加時階段新增多一次換人調動。這個修例計劃預計在今、明兩年的賽事中執行，當中包括在2021年前舉行的國家隊賽事。

國際足協為減少球員受傷的機會，倡議短暫更改換人名額。（資料圖片／Getty Images）

《BBC》及《衛報》等英國傳媒向國際足協查詢時，FIFA發言人表示球員的安全及健康是他們的首要考慮，「當球季恢復時，各支球隊需要在3至4日應付一場賽事，頻繁的比賽十分容易令球員受傷，所以我們建議暫時修例，每場可作5個換人調動，增加球隊在調動上的彈性，同時更有效保障球員避開傷患。」

新冠肺炎波及英格蘭球壇（按圖放大）