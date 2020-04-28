【足球熱話】朗拿甸奴首談獄中生活　從沒想過淪階下囚自言打擊大

巴西名宿朗拿甸奴（Ronaldinho）在巴拉圭因假護照被捕，在獄中度過32日，現時在巴拉圭首都亞松森的酒店中繼續軟禁。 「細哨」自被捕以來首度打破沉默，接受巴拉圭電視台訪問，自言從未想過會入獄，講述在獄中的心路歷程。

巴西一代球王朗拿甸奴，3月初以假護照入境巴拉圭被捕。細哨32日的獄中生活，諸如獄中舉行40歲生日派對、參加五人足球賽、與囚友享受巴西燒烤等，獄中生活看似不算難捱，不過他在受訪時直言並非如此。



一生努力為自己足球事業打拼的朗拿甸奴，意想不到竟有一天由球王淪為階下囚，「我花一生的努力在足球生涯中，不斷追求改進，追逐更高的水平，同時以足球為別人帶來歡樂。入獄對我的打擊相當大，我從未想過自己會陷入這種困境中，當我知道自己的文件是偽造時，我感到非常驚訝。」

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朗拿甸奴的「五星級」獄中生活：

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巴拉圭法院因新冠肺炎的關係而押後判刑，朗拿甸奴與胞兄羅拔圖繼續在酒店中等候，細哨早前接受巴拉圭《ABC TV》節目訪問，首度開腔講述他的獄中生活。

朗拿甸奴在獄中生活看似多姿多彩，他其實並不享受，但感激囚友及工作人員對他的熱烈歡迎，使他在獄中過得較為自在，「踢足球、簽名、與他人合照，早已是我生活一部分。我無理由在獄中停止這樣做，尤其他們正身處跟我一樣的艱難處境。」細哨還指出，「我對他們的要求有求必應，因為他們在我最艱難的時間陪伴我，感謝他們對我的熱烈歡迎。」

一代球王朗拿甸奴的精彩職業生涯：

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他已在期待重返巴西的生活，「第一件事是給我母親一個大大的吻。自從新型冠狀病毒Covid-19疫情以來，她在家度過一段難捱日子。」細哨稱，「然後消化今次事件影響，並以信仰和力量重新出發。」

細哨早前繳交160萬美元保釋金後出獄，改往巴拉圭首都亞松森的一間四星級酒店內繼續軟禁。據外媒報道，細哨繼續享受「五星級」的服刑生活，入住總統套房。

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