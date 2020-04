【體壇熱話】Captain Tom領唱利物浦隊歌抗疫　即上英國單曲榜首

99歲二戰老兵Captain Tom Moore每天在家中花園步行為英國NHS醫護抗疫籌款,感動世人火速籌得近3000萬英鎊。 這個即將100歲生日的老伯伯,並未停下腳步,繼續步行籌款之餘,更與歌手Michael Ball和NHS合唱團一起高唱利物浦隊歌《You'll Never Walk Alone》(你永遠不獨行)。

Captain Tom與著名歌手Michael Ball,以及NHS Voices of Care 合唱團隔空合唱《You'll Never Walk Alone》,推出一星期旋即登上英國Billboard單曲榜冠軍。

歌曲MV製作簡單,先是Captain Tom唸出歌詞,Michael Ball繼而加入,他的雄亮歌聲淒美動人,唱至「Walk on through the wind, Walk on through the rain」(風中繼續前行,雨中繼續前行)兩句,配上Captain Tom推着助行車踽踽獨行的畫面,極為感人。



唱片收益全數撥捐Captain Tom家人之前為他發起的籌款活動,支持英國國民保健署(NHS)醫護人員及照顧新型冠狀病毒Covid-19病人的義工。

今年4月30日100歲生日的Captain Tom,由於疫情關係,家人未能為他舉行大型生日派對。家人於是提議他每日在家中後花園步行,每次在25米長走道行一次,他們便給他一英鎊,到他生日那天剛好是100英鎊。之後他們希望為NHS醫護做點事,於是將步行籌款計劃放上籌款網站,最初預期籌得1000英鎊,不料他的善舉感動全國,已今已累積2900萬英鎊善款。

他今次大開金口,加上曾演出英國版音樂劇《孤星淚》(Les Misérables)和《歌聲魅影》(The Phantom of the Opera)的Michael Ball,以及NHS合唱團一眾醫護加持,令單曲大受歡迎,相信善款數字有望進一步推高。

拒收禮物 12萬張生日卡逼爆學生禮堂

Captain Tom開不到百歲壽宴的遺憾,不止轉化為他行善的動力,亦令英國民眾想為這位二戰英雄作出彌補,希望送上生日賀禮。他拒收禮物之後,眾人改為送上生日卡,至今已收到12萬張之多,放滿他家附近一間學校的禮堂,非常壯觀。



他日前在Twitter解釋不收禮物原因,「我已擁有一切所需,但在新型冠狀病毒Covid-19當中,有些人正在受苦。因此相對送禮物給我,請你慷慨捐助區內老人院或居住在你社區內的人們,多謝。」

英國皇家郵政(Royal Mail)在4月27日宣布,即日起推出印上慶祝Captain Tom百歲生辰的特別郵戳。

