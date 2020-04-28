【體壇熱話】Captain Tom領唱利物浦隊歌　即上單曲榜首

99歲二戰老兵Captain Tom Moore每天在家中花園步行為英國NHS醫護抗疫籌款，感動世人火速籌得近3000萬英鎊。 這個即將100歲生日的老伯伯，並未停下腳步，繼續步行籌款之餘，更與歌手Michael Ball和NHS合唱團一起高唱利物浦隊歌《You'll Never Walk Alone》（你永遠不獨行）。

Captain Tom與著名歌手Michael Ball，以及NHS Voices of Care 合唱團隔空合唱《You'll Never Walk Alone》，推出一星期旋即登上英國Billboard單曲榜冠軍。唱片收益全數撥捐Captain Tom家人之前為他發起的籌款活動，支持英國國民保健署（NHS）醫護人員及照顧新型冠狀病毒Covid-19病人的義工。

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今年4月30日100歲生日的Captain Tom，由於疫情關係，家人未能為他舉行大型生日派對。家人於是提議他每日在家中後花園步行，每次在25米長走道行一次，他們便給他一英鎊，到他生日那天剛好是100英鎊。之後他們希望為NHS醫護做點事，於是將步行籌款計劃放上籌款網站，最初預期籌得1000英鎊，不料他的善舉感動全國，已今已累積2900萬英鎊善款。

他今次大開金口，加上曾演出英國版音樂劇《孤星淚》（Les Misérables）和《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera）的Michael Ball，以及NHS合唱團一眾醫護加持，令單曲大受歡迎，相信善款數字有望進一步推高。

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拒收禮物 12萬張生日卡逼爆學生禮堂

Captain Tom開不到百歲壽宴的遺憾，不止轉化為他行善的動力，亦令英國民眾想為這位二戰英雄作出彌補，希望送上生日賀禮。他拒收禮物之後，眾人改為送上生日卡，至今已收到12萬張之多，放滿他家附近一間學校的禮堂，非常壯觀。



他日前在Twitter解釋不收禮物原因，「我已擁有一切所需，但在新型冠狀病毒Covid-19當中，有些人正在受苦。因此相對送禮物給我，請你慷慨捐助區內老人院或居住在你社區內的人們，多謝。」

英國皇家郵政（Royal Mail）在4月27日宣布，即日起推出印上慶祝Captain Tom百歲生辰的特別郵戳。

Captain Tom的故事（按圖放大）