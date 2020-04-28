【足球轉會】傳阿仙奴減價求售奧巴美揚　兵工廠瞄準車路士老臣子

阿仙奴隊長奧巴美揚經常傳出離開兵工廠，與球隊在2021年6月屆滿的他，仍未與球隊續約。英國《太陽報》透露兵工廠為免人才兩失，特意降價至3000萬英鎊，而阿仙奴有意在北倫敦鄰居取代奧巴美揚的球員。

阿仙奴的加蓬籍尖刀奧巴美揚，與球隊剩下一年合約的他，至今仍未與球隊續約，不時傳出離隊的消息。英國傳媒盛傳奧巴美揚的下一個目的地，曼聯﹑車路士﹑巴黎聖日耳門及巴塞隆拿亦對該名阿仙奴隊長甚有興趣，阿仙奴或再度失去隊長。

若果兵工廠不在今夏出售奧巴美揚，他大有機會在2021年以自由身離隊。阿仙奴為免人才兩失，英國《太陽報》稱阿仙奴特意降價，為奧巴美揚標價3000萬英鎊。

奧巴美揚仍未與阿仙奴續約，為免人才兩失而減價。（資料圖片／Getty Images）

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阿仙奴英超年代歷任隊長的命運：

+ 7 + 6 + 5

一旦奧巴美揚離隊，阿仙奴需要在前線補強，《太陽報》透露兵工廠有意北倫敦鄰居車路士中，以自由身簽入巴西「老臣子」的韋利安。該名32歲巴西中場的經理人祖拉查恩（Kia Joorabchian），與前阿仙奴中場﹑現任技術總監伊度（Edu）關係甚佳，早前他亦促成了大衛雷斯轉會一事，加上韋利安與大衛雷斯的私交甚篤，大大增加這宗交易的可能性，二人有望在兵工廠再續前緣。

韋利安與大衛雷斯私交甚篤，如今或有機會在阿仙奴再度聯手。（資料圖片／Getty Images）

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