【新冠肺炎】限聚令下重開室外運動場　林鄭強調體育館暫不開放

特首林鄭月娥今日（28日）出席行政會議前會見傳媒，在本港疫情開始受控下，認為可階段性檢視各項控制措施，包括下周一分兩階段重開部分公共服務，首階段包括康樂及文化事務署轄下的部分室外設施和場地，惟市民仍需在不違反「禁止群組聚集」的條例下使用場地。

康文署在上月27日起全面關閉免費戶外設施，各區被膠帶圍封的室外場地成了香港一道奇特的風景。林鄭月娥今早出席行政會議前說，因連續第二天未有新增病例，其他日子的個案亦只有單位數字，表示下周一（4日）起將分兩階段回復政府正常運作，第一階段絕大部分政府僱員恢復上班，公共設施在不違反限聚令下，回復開放使用，如室外運動場地、圖書館、博物館等。

康文署在上月27日起全面關閉免費戶外設施。（資料圖片）

她強調暫時僅重開室外的運動場地，意味現階段仍不會開放體育館予市民使用。林鄭指，此安排不等於放寬所有防疫措施，隨人流增加會加強防疫，第二階段回復百分百全面服務，需容後再處理及公布，視乎疫情發展進一步考慮。

政府延長「限聚令」至5月7日，當中健身中心與拳館需停業至少個半月，影響教練生計。（資料圖片）

康文署在上月27日起宣布全面「封場」，包括足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、羽毛球場、兒童遊樂設施等公共設施，而在實施「限聚令」下亦強制關閉拳館及健身中心等運動場所，林鄭上周二宣布延長「限聚令」兩星期至5月7日。

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