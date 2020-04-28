【英超】紐卡素幾日內完成賣盤勢必換帥　普捷天奴艾歷尼成熱門

紐卡素3億英鎊賣盤一事再有進展，有指將於數天內完成交易。有沙特阿拉伯王室撐腰，「喜鵲」突然與不少球星的名字扯上關係。不只球員，英媒指新班主上場後換帥亦是勢在必行，不少名帥如普捷天尼、艾歷尼也成為大熱。

紐卡素「孤寒班主」Mike Ashley終於願意「放生」喜鵲，球迷都為腰纏萬貫的沙特王室入主感到興奮，多名歐洲大名球星，如基沙文、麥巴比等，都突然成了這支英格蘭東北部球隊的「獵物」。

紐卡素球迷反艾殊利金句：

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不少人認為紐卡素換班主可重返爭標行列。（Getty Images）

雖然卡塔爾直播商beIN Sports曾出信阻撓，但似乎阻不了沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）以3億英鎊收購紐卡素。英國傳媒認為賣盤一事進展順利，有望於數天之內完成交易，穆罕默德勢必入主聖占士公園。

雖然收購一事曾遇到阻撓，但沙特王室將會於數日內成為紐卡素新班主。（Getty Images）

有傳布魯士在換班主之後「飯碗不保」。（Getty Images）

兩名前主帥成新教頭大熱

紐卡素易主一事似乎已無懸念，英媒亦開始繼續「煲水」。除了球員之外，主帥亦似乎會繼續走「名牌」路線，故現時領隊布魯士似乎會烏紗不保。

英媒指前熱刺主帥普捷天奴、前祖雲達斯教頭艾歷尼都是目標之一。不過，兩名曾教紐卡素的名帥，賓尼迪斯及奇雲基瑾在英國博彩公司的眼中才是真正大熱。

那些年，紐卡素發過的歐聯夢：

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奇雲基瑾成為紐卡素下任主帥大熱之一，亦有傳他加入管理層。（Getty Images）

賓尼迪斯過去季年在資金短絀的情況下，帶領「喜鵲」以英冠冠軍重返英超，其後兩季守住了中遊位置。1992至97年領軍的基瑾，在最後一季英甲領軍奪得冠軍，英超成立初期亦保持在前列位置，95至97年連續兩季取得英超亞軍。

不過，有指69歲的基瑾未必會以教頭身分重返紐卡素，或許會加入管理層擔任顧問之類的角色。

紐卡素下任主帥大熱：

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網民惡搞紐卡素豪華陣容：