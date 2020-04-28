法國總理稱禁運動賽事到9月　法甲賽季腰斬　PSG成贏家？

隨法國總理菲利普（Edouard Philippe）宣布，禁止舉行體育運動到9月，更指明「2019至20年球季不可能恢復」，法甲及法乙幾乎肯定需要腰斬處理。 法國職業足球聯會（Ligue de Football Professionnel）將會在5月開會決定如何完結球季事宜，巴黎聖日耳門（PSG）將於特殊情況下第9度稱霸法甲。

新冠肺炎肆虐全球多月，法國近日開始討論如何解封國家，球圈亦有望恢復，法國足總計劃過5月11日起，在嚴格監控的情況下准許訓練基地重開，下一步正是復賽，在夏天完結前完成球季。

PSG現時於法甲位列榜首。（Getty Images）

不過，在國民議會開會討論過後，菲利普會見記者時只留下短短的一句：「在9月前都不會有大型體育賽事舉行，2019至20年職業足球季度不會復賽。」法國至今已有逾12萬宗確診個案，超過23000宗死亡個案，禁止舉行比賽實為避免新一波疫情爆發。

疫情下球星做什麼：

+ 18 + 17 + 16

賽會曾計劃在法國重開後恢復球季。（Getty Images）

下月開會決定如何完季

法國疫情早前爆發，國內足球賽事3月初已經停賽，更有部分球員為減輕球會的財政負擔，自願停薪50%。由於沒有比賽，直播商都抽起播影權。

因政府命令，法甲及法乙不可能繼續下去。歐洲足協（UEFA）早前允許各國於特定條件下終止球季，其中一項正是政府明令不准繼續比賽。賽會法國職業足球聯會，將於下個月開會，商討如何完結今個球季、歐洲賽資格問題以及冠軍和升降班球隊等問題。

法國總理菲利普開始討論如何解封法國，但足球此時為末節。（Getty Images）

法國《隊報》在總理講話前已爆料，法甲及法乙無可能繼續今季餘下賽程，並指賽會意向為以現時成績作結。PSG現時於已進行28輪的法甲位列榜首，少打一場之下以12分拋開次席的馬賽。尼姆、艾米恩斯及圖盧茲則為榜尾3隊，尼姆現時以3分落後尾四的聖伊天。

PSG自2012至13年球季起，已6度在法甲封王，若果賽會真的以現時成績作結，這支由卡塔爾財團操控的球隊將在特殊情況下奪得隊史第9座法甲冠軍。

PSG有機會在特殊情況下第9度法甲封王。（Getty Images）

事實上，荷蘭足總早前已宣布腰斬賽季，以現時成績作結，但阿積士不會成為冠軍，亦沒有升降班球隊，惹來多支荷甲及荷乙球隊抗議，並準備採取法律行動。

荷蘭政界人士Mark Boumans認為，只要超過半數球隊支持推翻腰斬的決定，荷蘭足總大有機會因此讓步。

新冠肺炎波及英格蘭球壇：