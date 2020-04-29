【意甲】保羅戴巴拿染新冠肺炎個多月　最新病毒測試仍呈陽性

祖雲達斯球星保羅戴巴拿（Paulo Dybala）經過個多月的治療後，仍未戰勝新冠肺炎，據報他在最新的病毒測試中仍呈陽性反應，相信醫院會為他進行血液測試，檢測血液內病毒抗體的數量。

26歲的戴巴拿在3月21日宣布自己跟女友確診新冠肺炎，經過個多月後，據西班牙傳媒透露，這名阿根廷前鋒仍未痊癒，在最新的病毒測試中仍呈陽性反應。

戴巴拿在過去6星期接受過4次檢測，全部皆為陽性，這代表他可能需要更進一步的治療。

戴巴拿在3月底宣布染病，至今仍未康復。（Getty Images）

報道預料醫院會為戴巴拿進行血液測試，檢測血液內病毒抗體的數量。意甲祖雲達斯共有3名球員染病，但後衛魯加尼及中場馬度迪已經痊癒，球會在今月中宣布魯加尼及馬度迪經複檢後呈陰性。

持續更新 一文盡覽新冠肺炎襲體壇最新消息

戴巴拿以外，阿特蘭大門將史樸迪路（Marco Sportiello）在最新的測試之中仍對病毒呈陽性反應。他在之前的測試中一度呈陰性，但最新一次又變回陽性。

戴巴拿在3月27日曾在網上透露自己的病情，當時他說：「我有嚴重病徵，但今日感覺好了很多。現在可以走動，嘗試訓練，我能夠深呼吸，但做什麼都不能超過5分鐘。我的肌肉疼痛，幸好我及女友的情況已經好轉。」

曾確診新冠肺炎的球員（按圖放大）：

+ 24 + 23 + 22

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）早前表示，球員可以由5月4日起恢復獨自訓練，到5月18日就可以恢復小組訓練，再根據疫情評估意甲重開的日期。孔特說：「我們熱愛體育運動，但絕不想我們的運動員染病。我都喜歡足球，跟很多意大利人一樣，最初見到聯賽暫停會覺得奇怪，但我相信就算對足球最有熱情的足球，都會認同別無他法。」