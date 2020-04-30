【港超聯】7隊角逐下半季成數高　流浪李輝立轟足總欠溝通

香港足球總會要求港超聯球會最遲今日（30日）表明是否參加今季餘下比賽的意向，日前僅剩3支球隊的去向仍未有最後定案。 其中和富大埔今日終落實參賽，標準流浪則表示將退賽；佳聯元朗就沒有正面回應，但下半季港超大有機會只得7隊角逐。

新冠肺炎疫情令本地足球賽事停擺，足總早前宣布港超將不早於8月15日復賽，而如有球會無意參加今季餘下賽事，需於4月30日或之前去信足總表達意向。

足總主席貝鈞奇昨日受訪時透露，香港飛馬明確表示退賽立場；而冠忠南區、傑志、東方龍獅、理文、愉園及富力R&F則願意參與復賽。至於和富大埔、佳聯元朗及標準流浪仍意向未明。

流浪總監李輝立。（資料圖片）

流浪未獲足總回應訴求 高層決定退賽

流浪總監李輝立早前表示，若足總不提供場租等費用減免，球隊將不會參賽。他今日接受查詢時透露，足總直至今日早上仍未就有關訴求回覆，「足總每年收取這麼多公帑，卻竟無溝通可言。目前沒有職員或高層聯絡過我，清楚交代復賽的收費及賽制等問題，傳媒反而比足總更關心流浪。」

李輝立指如球隊參加今季餘下賽事，只是「陪太子讀書」，惟球會希望避免額外開支，因此跟會長莫耀強商討後決定退賽。

而對於來季去向，李輝立指贊助商生意因疫情而大受影響，「視乎足總收取多少費用，或有否資助，不排除自降甲組。」

標準流浪今季比賽精彩畫面：（按圖放大）

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大埔落實參戰 元朗拒正面回應

另外，和富大埔早前雖身陷欠薪風波，但一直稱贊助商傾向繼續參賽。球會總監馮凱文今日證實，球會經高層商討後，將確定參加下半季賽事。

至於元朗今日接受查詢時未有正面回應球隊去向，僅稱「我們會等待足總統一公布」。不過早前已盛傳該隊不會出戰8月份復賽，因此下半季港超只得7隊角逐的成數甚高。

大埔總監馮凱文指球隊確定參加下半季港超聯。（資料圖片／袁志浩攝）

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