【英超】傳紐卡素欲聘普捷天奴任新帥　將成英超No. 2高薪領隊

紐卡素賣盤一事還未完成，但謠言已經滿天飛。英國傳媒指「喜鵲」視前熱刺教頭普捷天奴，為新帥頭號目標，不惜以超高年薪聘用。 如果普帥真的上任，將會成為英超年薪第2高的領隊。

由沙特阿拉伯王室撐腰的財團斥資3億英鎊收購紐卡素，英國傳媒指會在近期完成交易，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）將成為這支英格蘭東北部球隊的新主人。

雖然曾傳出反對聲音，但紐卡素易主似乎勢在必行，英媒亦已不停傳「喜鵲」會在今季後大肆擴軍，亦傳出換帥的消息。

英媒指普捷天奴為紐卡素新帥的頂頭大熱。（Getty Images）

紐卡素球迷反艾殊利金句：

+ 5 + 4 + 3

現任領隊布魯士「冇得留低」似乎是鐵一般的事實，但《天空體育》（Sky Sports）指這名去年夏天上任的主帥將會教到今季完結為止。

《天空體育》透露，新班主欲聘用普捷天奴為新一代主帥，打造一支有力爭奪英超冠軍的球隊。這名阿根廷籍教頭自去年11月被熱刺解僱後，至今仍未落班。有指這名曾帶過愛斯賓奴及修咸頓的主帥，希望下一站仍是英超球會，故對紐卡素帥位十分有興趣。

現任領隊布魯士將會留任到今季結束。（Getty Images）

紐卡素新班主希望躋身歐洲頂級球會之列。（Getty Images）

紐卡素的新班主十分欣賞普捷天奴在熱刺5年時間的表現，普帥2014年由修咸頓轉投熱刺，這支倫敦球會在過去4季都成功打入前四，2016至17年更是英超亞軍。熱刺在2018至19年一路殺入歐聯決賽，不敵利物浦與冠軍擦身而過。

紐卡素新班主團十分欣賞普捷天奴執教熱刺時的功績。（Getty Images）

雖然現年48歲的普帥在熱刺5年，未贏過任何獎盃，但據了解新班主認為這名阿根廷籍教練是「最佳人選」，可於未來5年將紐卡素打造成歐洲頂級球隊之一，更願意出動1900萬英鎊年薪羅致普帥。如果普帥真的上任，他將會成為英超年薪第2高的領隊，只落後年薪達2000萬鎊的曼城領隊哥迪奧拿。

英超今季領隊年薪榜Top 10：

+ 6 + 5 + 4

若未能羅致普捷天奴，賓尼迪斯就是Plan B。（Getty Images）

Plan B：賓尼迪斯

《天空體育》又指出，萬一未能打動普帥出山，「喜鵲」將會轉移目標，邀請前領隊賓尼迪斯回巢。賓尼迪斯2015至16年球季後期上任，雖然最後6仗不敗，仍未能救紐卡素逃出生天，但翌季於英冠奪得冠軍，過去兩季在轉會資金不多的情況下，帶領紐卡素留在英超，但因為續約時要求有更多話事權，最終班主Mike Ashley叫停續約談判，賓帥離隊轉戰中超執教大連人。

賓尼迪斯在紐卡素球迷心目中地位頗高，故新班主視他為人選之一亦有道理。據悉賓帥現時薪酬比不少英超主帥都要高，英媒指若紐卡素想這名西班牙籍教頭回歸，將要拿出更多「誠意」。

紐卡素歐聯足跡 ：