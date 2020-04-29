【西甲】5月復操循序漸進　球員教練需每日檢測　復賽有反對聲音

西班牙政府最近宣布4個階段的解封計劃，西甲亦獲准跟隨解封，5月初與全國進入「Phase Zero」，第一步讓各球隊重啟訓練基地，以小組形式復操，並進行嚴格監測，球員、教練及職員每日都要接受檢測。

於中國武漢爆發的新冠肺炎肆虐全球多個月，多個國家都進入封鎖狀態，避免疫情擴散，球壇陷入停擺狀態。西班牙為歐洲疫情最嚴重國家之一，逾21萬宗確診個案，並有逾24000宗死亡個案。

西班牙開始解封，足球獲准開始復操。（Getty Images）

西甲無限期停擺，但積極尋找復賽的方案，制訂了十分詳盡的策略。西班牙政府日前宣布，以4個階段形式解封，未如法國政府般禁止舉行球賽，准許西班牙球壇跟隨國家步伐慢慢恢復。

球員、教練及職員將要每日接受檢測。（Getty Images）

巴塞隆拿不認為西甲解封計劃可行。（Getty Images）

復操需每日檢測

西甲賽會准許復操，但各球會需跟足循序漸進的步驟。職業球員將於5月4日開始獨自操練，5月11日後以小組進行，最終會讓全隊一起操練。

除了復操有步驟外，球員、教練及職員每日都要接受檢測。西班牙足總計劃於6月中准許西甲及西乙復賽。

不過，有指切爾達認為社會大眾中有其他人士更需要檢測，足球此刻只是末節，準備拒絕開操，希望讓有需要的人先得到幫助。另外，西班牙足總需要球員、教練及職員簽署明白一切風險的免責聲明，使得於聯賽領先皇家馬德里兩分的榜首巴塞隆拿十分不滿，主帥斯迪恩更指賽會解封計劃不可行。

對於一切反對聲音，西班牙足總主席泰巴斯已明言，拒絕復賽的球會將一律以扣分作為處分。

武磊早前已開始在家訓練，五感已恢復，但妻子仍出現症狀。（Getty Images）

武球王病情好轉已復操

西甲復賽能否成功仍充滿疑問，早前確診的愛斯賓奴中國籍前鋒武磊，就在自己的網誌《武磊周記》表示自己五感已逐漸恢復，已開始在家重新操練體能，但妻子仍出現症狀。

武磊又指自己仍未接受新一輪檢測，因此自己「也不着急出門」，「所以檢測是否轉陰（中文：是否轉為陰性反應）目前來講也沒什麼意義」。

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