【英超】普捷天奴未了錦標夢　深情剖白冀死前歸隊再續前緣

普捷天奴在去年11月慘吃熱刺的「無情雞」後，至今仍然待業，盛傳「肥普」成為紐卡素新帥的大熱人選。 雖然普捷天奴被熱刺無情解僱，但他依然念念不忘該名支倫敦球會，更希望有朝一日再度領軍爭冠。

阿根廷籍主帥普捷天奴在任教熱刺的5年半間，曾率球隊殺入歐聯決賽，惜最終與錦標擦身而過，未能領軍打破球隊多年的錦標荒，成為他的一大遺憾，及後於去年11月更被熱刺解僱，由摩連奴取代其帥位。

雖然普捷天奴的名字多次傳出與曼聯及皇馬等豪門球會牽上關係，但他至今仍未執教新球會。在待業的半年間，普捷天奴接受訪問時曾透露希望再度執教英超球會。沙特王儲有意入股紐卡素，普帥的名字再度被炒熱，盛傳他將接替布魯士任主帥，執教該支全新的億萬大軍，有望成為全英超第二高薪的領隊。

傳紐卡素欲聘普捷天奴任新帥 將成英超No. 2高薪領隊

普捷天奴已為新挑戰做好準備 坦言喜歡在英超工作

普捷天奴曾領熱刺殺入歐聯決賽，可惜最終與錦標擦身而過。（資料圖片／Getty Images）

英超今季領隊年薪榜Top 10：

+ 6 + 5 + 4

普捷天奴早前接受《BT Sport》的視像訪問時，直言他在熱刺仍有未了的冠軍夢，並希望再度領軍爭逐錦標，「我在熱刺經歷了一段奇幻的旅程，雖然結局未盡人意，但我深信我與熱刺的緣份未了。由我離開熱刺當天起，我便渴望回歸球隊，希望在我人生完結前，再度執教熱刺，並領軍取得成功。」

普捷天奴透露希望有朝一日再度帶領熱刺。（資料圖片／Getty Images）

普捷天奴如此不捨熱刺，正因一眾球迷多年給予他的支持，他希望以獎盃回報他們，「我在熱刺球迷身上得到滿滿的愛，他們是我想回歸的原因之一，我希望以一個獎盃報答他們多年不離不棄的支持。」

雖然普帥仍然念掛熱刺的生活，但他並不是「非熱刺不教」，他亦十分期待揭開執教生涯新的一頁。

普捷天奴任教5年半間，在球迷心目中甚有地位。（資料圖片／Getty Images）

熱刺規定球員訓練後要馬上離開。（路透社）

阿仙奴球員各自駕車出入訓練場：