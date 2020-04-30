【英超】利物浦視像操練　阿諾特談電競賽經歷　張伯倫爆笑抗議

於中國武漢爆發的新冠肺炎，令到英超停擺，一眾球隊都要用視像程式坍進行操練，利物浦亦不例外。現時於英超領先的「紅軍」，日前進行視像會議操練時爆出不少笑料，領隊高普阿歷山大阿諾特代表球隊參加電競賽經歷時，惹來阿歷士張伯倫不滿，高普最後搞笑揚言要將兩人都校為靜音。

雖然英超計劃逐步重開球季，並已有數間球會重開訓練基地，但利物浦不敢掉以輕心，球員仍留在家中，定時於網上一起進行簡單操練。

沙基利睡眼惺忪頭髮凌亂，明顯未睡醒。（利物浦YouTube）

「紅軍」於官方YouTube上載短片，球員與教練一早透過視像會議程式一起練習的對話。眾人互相打招呼後，高普見中前場梳頓沙基利頭髮凌亂，笑指「Great hairstyle」，仍是睡眼惺忪的沙基利只能尷尬地笑起來。

居迪斯鍾斯指自己受不了頭髮長得一團糟。（利物浦YouTube）

阿諾特與張伯倫爭論起來。（利物浦YouTube）

新星鍾斯受不了頭髮亂長

談到髮型，一眾利物浦球員似乎都未有外出，加上英國政府早前頒布的限制令，非重要的商店都不能開門，似乎不少球員都未能到理髮店修剪頭髮，小將居迪斯鍾斯被張伯倫問起頭髮生到什麼程度時，鍾斯笑說：「一點也不好！」張伯倫此時自爆現在才知道自己頭髮可以長到頸後，更已近乎到了背部的程度。

利物浦球員抗疫有乜做：

+ 12 + 11 + 10

張伯倫指阿諾特打到後來已經十分疲倦，應該要換人。（利物浦YouTube）

就在此時阿諾特連上會議，高普即時問這名右閘在早前的英超電競賽表現如何，張伯倫即時插嘴：「他被人打到一仆一碌！」阿諾特就指自己一直過關斬將，在決賽不敵狼隊才與冠軍擦身而過。

高普：「Mute them！」之後哈哈大笑起來。（利物浦YouTube）

高普即時問張伯倫：「怎麼會是阿諾特代表利物浦，而不是你？」張伯倫直言自己為此感到不滿，自己每天都問阿諾特要不要換人，「但從未得到他首肯」，又指阿諾特打到比賽最後面容疲倦，卻不肯換人。

阿諾特即時回應：「我贏了呀，贏得時候不用改變什麼吧。」高普見兩人爭論笑了起來，叫助手「Mute了他們，夠了！」

即睇阿諾特Vs張伯倫：

英超球會疫境見真情：