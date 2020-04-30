PSG獲法甲賽會宣布封王　新球季最快8月底揭幕

法國職業足球聯會（Ligue de Football Professionnel，LFP）4月30日宣布，由於2019/20賽季受到新型肺炎疫情影響而腰斬，賽會決定將法甲冠軍頒贈給巴黎聖日耳門（PSG），是球會第9個頂級聯賽冠軍。

PSG在賽季中止前已進行27輪的比賽，少打一場之下以12分拋開次席的馬賽。而賽會亦宣布羅連安特（Lorient）為法乙冠軍，並與第二名的朗斯（RC Lens）升班，而在今季法甲尾二的艾米恩斯（Amiens）及榜尾的圖盧茲（Toulouse）則降至法乙比賽。

至於新球季方面，LFP指2020/21年球季最快會在8月22至23日揭幕，並表示會在5月25日前通知歐洲足協（UEFA）有關參加下屆歐洲賽事的球會安排。

疫情下球星做什麼：

+ 18 + 17 + 16

新型肺炎疫情肆虐全球多月，法國開始計劃放寬封城措施，令球圈有望恢復正常，法國足總原本計劃從5月11日起，在嚴格監控的情況下准許訓練基地重開，下一步正是復賽，在夏天完結前完成球季。

不過，總理菲利普（Edouard Philippe）則向球壇大潑冷水，在國民議會開會討論後表示：「在9月前都不會有大型體育賽事舉行，2019至20年職業足球季度不會復賽。」法國至今已有逾16萬人確診，2.4萬人不治，因此禁止舉行比賽實為避免新一波疫情爆發。

賽會曾計劃在法國重開後恢復球季。（Getty Images）

新冠肺炎波及英格蘭球壇：