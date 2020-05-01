【法甲】腰斬賽季惹眾怒　里昂失歐戰資格或採取法律行動

法國職業足球聯會在周四（4月30日）宣布，今季法甲及法乙提前結束，董事會一致通過將聯賽錦標頒發予在榜首領先12分的巴黎聖日耳門，第9度稱霸聯賽。 球季腰斬，有人歡喜有人怨，多支球隊因為歐洲賽資格及升留級的問題，惹多支球隊的抗議，有意向法甲賽會採取法律行動。

法國總班菲利普（Edouard Philippe）空布，國內的體育賽事將禁止舉行至9月，更指明法甲及法乙今季亦不可能恢復，機會上今個球季已經告一段落。

法國職業足球聯會（Ligue de Football Professionnel，簡稱LFP）在周四公布，因賽季腰斬的關係，今季的聯賽錦標將落在踢少一輪並領先12分的巴黎聖日耳門手中，連續3季稱霸法甲。

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以現時聯賽榜排名，來季參加歐聯及歐霸的法甲球隊：

歐聯分組賽席位：巴黎聖日耳門及馬賽 歐聯第3圈外圍賽：雷恩 歐霸分組賽席位：里爾及蘭斯 歐霸外圍賽：尼斯

賽會以現時聯賽榜的位置決定歐洲賽資格及升留級，前四位的球隊已經拉開差距，所以爭議不大，但由第5位的蘭斯到13位的南特，9支球隊僅相差4分，若果賽季繼續，餘下的歐霸盃參賽席位仍有變數。

若以這個排名定奪來季出戰歐洲賽名單的話，僅以一分落後第6位的老牌球會里昂將無緣歐洲賽，里昂隨即發聲明炮轟賽會的決定是有違公正，並保留法律追究權利，「法甲賽會決定腰斬球季，並以現時成績訂下來季出戰歐洲賽的名單，是個不公正的決定，同時或造成球隊過千萬歐元的損失，所以球隊保留上訴及追究的要求賠償的權利。」

在升﹑留班安排方面，因為賽季腰斬的關係，今季取消升留級附加賽，僅保留「升二降二」，換言之第18位的尼姆因此逃險，而「包尾」的圖盧茲及19位的艾米尼斯將降至法乙，由法乙冠軍羅連安特及亞軍朗斯升班。兩支降班的球隊同樣十分不滿賽會的決定，同時表示提早腰斬賽季是不公平，將向賽會提出訴訟，試圖推翻結果。